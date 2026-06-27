Tổng thống Mỹ Trump công bố mẫu hộ chiếu đặc biệt kỷ niệm 250 năm lập quốc

Ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thiết kế mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm 250 năm ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật đối với những người nhập cảnh vào Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đăng tải hình ảnh một số trang bên trong mẫu hộ chiếu mới cùng thông điệp: “Chào mừng đến nước Mỹ, nhưng hãy cư xử đúng mực."

Theo hình ảnh được công bố, một trang của hộ chiếu có chân dung Tổng thống Trump và chữ ký của ông, trong khi một trang khác in hình các Quốc phụ ký Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 cùng dòng chữ “United States of America 250” (tạm dịch: Kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ).

Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này dự kiến phát hành phiên bản hộ chiếu giới hạn này trong mùa Hè năm 2026 như một phần các hoạt động kỷ niệm 250 năm lập quốc do chính quyền Tổng thống Trump triển khai.

Theo kế hoạch, mẫu hộ chiếu sẽ được cấp cho những công dân nộp hồ sơ xin hộ chiếu trong thời gian chương trình được triển khai cho đến khi hết số lượng phát hành.

Việc công bố mẫu hộ chiếu mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới và nhập cảnh, đồng thời yêu cầu du khách nước ngoài tuân thủ nghiêm pháp luật và các quy định của Mỹ.

Các biện pháp này cũng được áp dụng trong thời gian Mỹ đăng cai nhiều sự kiện quốc tế lớn, trong đó có World Cup 2026, khi dự kiến hàng trăm nghìn du khách quốc tế sẽ đến nước này./.

Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã triển khai nhiều động thái gắn tên tuổi và hình ảnh cá nhân lên các thiết chế nhà nước theo cách chưa từng có tiền lệ.