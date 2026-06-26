Mỹ "đóng cửa" hoàn toàn với người xin tị nạn

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan chính sách di trú ngày 25/6, Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller tuyên bố nước Mỹ đã hoàn toàn đóng cửa với những người xin tị nạn.

Phát biểu với báo giới, ông Miller khẳng định: "Cánh cửa của nước Mỹ đã hoàn toàn khép lại với những người xin tị nạn."

Ông giải thích những người xin tị nạn có thể là tội phạm, người tìm kiếm trợ cấp, người di cư vì lý do kinh tế, hay người muốn trục lợi phúc lợi xã hội, hoặc muốn đoàn tụ gia đình…, thay vì những lý do cần đến sự bảo vệ như quy định. Theo ông, ngoài Mỹ vẫn còn những quốc gia khác sẵn sàng tiếp nhận những người di cư này.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Mỹ đã ban hành hai phán quyết quan trọng liên quan đến chính sách di trú, tạo thêm cơ sở pháp lý cho chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới và thu hẹp một số chương trình bảo vệ nhân đạo.

Trong phán quyết thứ nhất, với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án tối cao xác định những người bị từ chối tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico trước khi được phép nhập cảnh chưa được xem là đã chính thức vào lãnh thổ Mỹ theo quy định của pháp luật.

Phán quyết này mở đường để chính quyền khôi phục chính sách giới hạn số lượng hồ sơ xin tị nạn được tiếp nhận hằng ngày tại các cửa khẩu khi quá tải, đồng thời đảo ngược các quyết định trước đó của tòa cấp dưới ngăn chặn biện pháp này.

Ở phán quyết thứ hai, Tòa án Tối cao cho rằng những người đang được hưởng Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) không thể tiếp tục duy trì quy chế này chỉ dựa trên các lệnh tạm thời của tòa án trong thời gian khiếu kiện quyết định chấm dứt chương trình của chính quyền liên bang.

Khi nhậm chức tổng thống thứ 47 vào tháng 1/2025, ông Donald Trump cam kết sẽ chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép và tiến hành các chiến dịch trục xuất hàng loạt. Ông đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại biên giới nước này./.

Mỹ xem xét kế hoạch bác bỏ đơn xin tị nạn mà không cần phỏng vấn Kế hoạch mới sẽ trao cho nhân viên Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), thuộc Bộ An ninh nội địa, quyền từ chối một số hồ sơ tị nạn chỉ dựa trên việc xem xét giấy tờ.