Động đất tại Venezuela: Liên hợp quốc kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân

Ngày 25/6, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ các nạn nhân trong trận động đất kép kinh hoàng tối 24/6 ở phía Bắc Venezuela, đồng thời cho biết nhiều đội cứu trợ đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ khắc phục hậu quả.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã nhanh chóng triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn thông qua Nhóm tư vấn tìm kiếm cứu nạn quốc tế (INSARAG).

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Tom Fletcher đang giữ liên lạc thường xuyên với nhóm công tác tại Caracas do Điều phối viên nhân đạo Gianluca Rampolla đứng đầu để bảo đảm phản ứng nhanh và hiệu quả, cũng như đánh giá kịp thời các nhu cầu cấp thiết cho Venezuela.

Theo ông Fletcher, nhóm chuyên trách của Liên hợp quốc tại Venezuela đang phối hợp với chính quyền sở tại để xác định các ưu tiên, trong đó tập trung vào công tác tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ y tế và cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, hiện tình hình tại bang La Guaira, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì động đất, vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Cùng ngày, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ra thông cáo chia sẻ với các nạn nhân động đất tại Venezuela và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ công tác ứng phó cũng như nhanh chóng tiếp cận các cộng đồng bị ảnh hưởng. Cơ quan này nhấn mạnh tinh thần đoàn kết với người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn.

Nhiều nước trên thế giới cũng đang khẩn trương giúp đỡ Venezuela. Hà Lan tuyên bố sẽ cử đội cứu hộ. Ngoại trưởng nước này Sjoerd Sjoerdsma thông báo gói viện trợ 2 triệu euro cho việc triển khai đội tìm kiếm cứu hộ bao gồm các nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ và thiết bị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết nước này sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào cho Venezuela.

Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Venezuela hứng chịu trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 với tâm chấn gần thành phố San Felipe có khoảng 220.000 dân và trận động đất thứ hai xảy ra ngay sau đó với độ lớn 7,5, mạnh nhất ở nước này trong hơn 125 năm qua.

Số liệu thống kê của Liên hợp quốc tới tối 25/6 theo giờ Việt Nam cho thấy trận động đất kép đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương; nhiều tòa nhà bị san phẳng và có thể có nhiều người vẫn đang mắc kẹt bên trong./.

Động đất tại Venezuela: Ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 970 người bị thương, đồng thời lưu ý rằng bang La Guaira, phía Bắc Caracas bị ảnh hưởng nặng nề.

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