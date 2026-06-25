Thế giới

Châu Mỹ

Thượng viện Mỹ "quay xe" ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc xung đột với Iran

Cuộc bỏ phiếu được Thượng viện Mỹ tiến hành sau khi Tổng thống Trump phản ứng mạnh với kết quả bỏ phiếu hôm 23/6, cho rằng nghị quyết được thông qua "không đúng thời điểm và vô nghĩa."

Đài Trang
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/6, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một nghị quyết vừa thông qua trước đó 1 ngày về quyền hạn chiến tranh nhằm chấm dứt các hành động không thiện chí của Mỹ tại Iran.

Nghị quyết mang tính biểu tượng này vốn nhằm kiềm chế cách xử lý của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran.

Trong cuộc bỏ phiếu ngay trước nửa đêm 24/6 và kỳ nghỉ 2 tuần của Thượng viện Mỹ, nghị quyết đã bị bác bỏ với tỷ lệ 47-50 và 1 phiếu trắng, đảo ngược so với tỷ lệ 50-48 trước đó chỉ 1 ngày.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi Tổng thống Trump phản ứng mạnh với kết quả bỏ phiếu hôm 23/6, cho rằng nghị quyết được thông qua "không đúng thời điểm và vô nghĩa," khiến công việc của ông khó khăn hơn, dù văn kiện này ít có khả năng hạn chế quyền hành pháp vì Tổng thống có quyền phủ quyết.

Đây là lần thứ 11 Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về cuộc xung đột với Iran.

Mặc dù mang tính biểu tượng và không có hiệu lực pháp lý, nghị quyết phản ánh những lo ngại ngày càng tăng từ một số nghị sỹ đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc xung đột cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran để chấm dứt chiến sự.

Ngay từ khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, đảng Dân chủ đã liên tục thúc ép tổ chức các cuộc bỏ phiếu liên quan đến cuộc xung đột này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Trump #thượng viện Mỹ Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Messi đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cơn sốt Messi lan tỏa khắp Argentina

Từ một bức tượng khổng lồ giữa vùng đất Patagonia đến bức tranh tường mang chữ ký của hơn 1.300 người hâm mộ, đất nước Argentina dường như đang cùng nhau tôn vinh Messi - niềm tự hào dân tộc.

Vận chuyển xe ôtô từ Mỹ qua cầu biên giới Lewiston-Queenston vào Canada, ngày 9/4/2025. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Canada và Mexico hợp sức đàm phán USMCA với Mỹ

Bộ trưởng Kinh tế Mexico thông báo rằng 3 nước sẽ gặp nhau trực tuyến vào ngày 1/7 để trình bày quan điểm của mình về tương lai của thỏa thuận. Đây là cuộc họp 3 bên chính thức đầu tiên.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Canada: Nổ súng tại Montreal làm 3 người thiệt mạng

Một vụ nổ súng ngày 22/6 tại Canada đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm một cảnh sát, một dân thường và nghi phạm, ngay sau đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.