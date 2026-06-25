Thượng viện Mỹ "quay xe" ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc xung đột với Iran

Ngày 24/6, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một nghị quyết vừa thông qua trước đó 1 ngày về quyền hạn chiến tranh nhằm chấm dứt các hành động không thiện chí của Mỹ tại Iran.

Nghị quyết mang tính biểu tượng này vốn nhằm kiềm chế cách xử lý của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran.

Trong cuộc bỏ phiếu ngay trước nửa đêm 24/6 và kỳ nghỉ 2 tuần của Thượng viện Mỹ, nghị quyết đã bị bác bỏ với tỷ lệ 47-50 và 1 phiếu trắng, đảo ngược so với tỷ lệ 50-48 trước đó chỉ 1 ngày.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi Tổng thống Trump phản ứng mạnh với kết quả bỏ phiếu hôm 23/6, cho rằng nghị quyết được thông qua "không đúng thời điểm và vô nghĩa," khiến công việc của ông khó khăn hơn, dù văn kiện này ít có khả năng hạn chế quyền hành pháp vì Tổng thống có quyền phủ quyết.

Đây là lần thứ 11 Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về cuộc xung đột với Iran.

Mặc dù mang tính biểu tượng và không có hiệu lực pháp lý, nghị quyết phản ánh những lo ngại ngày càng tăng từ một số nghị sỹ đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc xung đột cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran để chấm dứt chiến sự.

Ngay từ khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, đảng Dân chủ đã liên tục thúc ép tổ chức các cuộc bỏ phiếu liên quan đến cuộc xung đột này./.

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan Iran Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang đề nghị Quốc hội Mỹ cấp 80 tỷ USD, chủ yếu cho cuộc chiến với Iran, nhằm bổ sung đạn dược và kho dự trữ.