Môi trường

Động đất 7,1 độ làm rung chuyển Venezuela, lan tới Colombia

Trận động đất mạnh 7,1 độ ngoài khơi Venezuela không chỉ gây hoảng loạn tại Caracas mà còn khiến còi báo động vang lên ở thủ đô Bogota của Colombia, buộc nhiều người phải sơ tán khỏi các tòa nhà.

Nhật Ninh

Ngày 24/6 (giờ Caracas), Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,1 đã làm rung chuyển Venezuela và thậm chí có thể cảm nhận thấy tại thủ đô Bogota của Colombia.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/6 theo giờ GMT (tức 5h ngày 25/6 theo giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm cách thị trấn ven biển Moron 21km về phía Đông và độ sâu chấn tiêu là 10km.

Trận động đất cũng kéo theo một vài dư chấn và gây ra tình trạng hoảng loạn nhất thời tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Trận động đất cũng khiến còi báo động vang lên tại thủ đô Bogota của Venezuela và một số người dân đã phải sơ tán khỏi các tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Cơ quan quản lý thảm họa UNGRD của Colombia đã loại trừ khả năng xảy ra sóng thần sau vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
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