Trung Quốc: Động đất có độ lớn 6,3 gây thương vong

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra chiều 16/6 tại châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, thuộc tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 6 phút (giờ địa phương), với chấn tiêu nằm ở vị trí 37,80 độ Vĩ Bắc và 95,56 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 10km.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết tính đến 18 giờ 40 cùng ngày, trận động đất đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Nhà chức trách đang tiếp tục thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, toàn bộ công nhân tại các mỏ than gần khu vực tâm chấn đã được sơ tán an toàn. Các đội cứu hộ đã khẩn trương tới hiện trường để tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt, đồng thời đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất hoặc hư hại công trình.

Cục Địa chấn tỉnh Thanh Hải đã cử các nhóm công tác đến khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó khẩn cấp.

Vào lúc 18 giờ 10, tỉnh Thanh Hải đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với thảm họa động đất.

Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia. Sau trận động đất chính, khu vực này ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 4,9 độ.

Khu vực tâm chấn nằm ở vùng cao nguyên thưa dân cư của tỉnh Thanh Hải, song giới chức vẫn đang khẩn trương đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất cũng như nguy cơ phát sinh thêm các thiệt hại trong thời gian tới./.

Động đất ở miền Nam Trung Quốc: Ít nhất 2 người thiệt mạng Đến khoảng 11h10 cùng ngày, lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy 2 trong số 3 người bị mất tích, song cả 2 đều không còn dấu hiệu sinh tồn. Người còn lại là một cụ ông 91 tuổi.