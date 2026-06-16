Môi trường

Trung Quốc: Động đất có độ lớn 6,3 gây thương vong

Trận động đất 6,3 độ tại Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 1 người chết, 4 người bị thương, đang được các cơ quan chức năng ứng phó khẩn cấp.

Phương Hoa
Hàng hóa rơi đổ bên trong một cửa hàng sau động đất ở châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hàng hóa rơi đổ bên trong một cửa hàng sau động đất ở châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra chiều 16/6 tại châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, thuộc tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 6 phút (giờ địa phương), với chấn tiêu nằm ở vị trí 37,80 độ Vĩ Bắc và 95,56 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 10km.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết tính đến 18 giờ 40 cùng ngày, trận động đất đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Nhà chức trách đang tiếp tục thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, toàn bộ công nhân tại các mỏ than gần khu vực tâm chấn đã được sơ tán an toàn. Các đội cứu hộ đã khẩn trương tới hiện trường để tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt, đồng thời đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất hoặc hư hại công trình.

Cục Địa chấn tỉnh Thanh Hải đã cử các nhóm công tác đến khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó khẩn cấp.

Vào lúc 18 giờ 10, tỉnh Thanh Hải đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với thảm họa động đất.

Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia. Sau trận động đất chính, khu vực này ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 4,9 độ.

Khu vực tâm chấn nằm ở vùng cao nguyên thưa dân cư của tỉnh Thanh Hải, song giới chức vẫn đang khẩn trương đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất cũng như nguy cơ phát sinh thêm các thiệt hại trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #động đất Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mưa lớn bao trùm miền Bắc kéo dài tới bao giờ?

Mưa lớn bao trùm miền Bắc kéo dài tới bao giờ?

Từ chiều tối 15/6 đến ngày 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo bước vào đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển Indonesia

Động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển Indonesia

Độ sâu nông khiến rung chấn động đất có thể được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực xung quanh tâm chấn trên đảo Sulawesi, tuy nhiên hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất.

Khe Huổi Lúc bị nắn dòng bởi những hố sâu do khai thác vàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Giấc mơ đổi đời từ... tin đồn về vàng lộ thiên

Từ tin đồn về những thỏi vàng lộ thiên nơi khe Huổi Lúc, hàng trăm người lao vào giấc mộng đổi đời, để lại phía sau là những hố sâu nham nhở, cánh rừng bị xé nát, những mảnh ruộng của dân bị vùi lấp.

Nhà sản xuất trình diễn quy trình sản xuất tự động hóa. (Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN)

Xanh hóa ngành bao bì từ chính sách đến thực tế

Mô hình tự chủ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1/3 chi phí so với phương án đóng phí vào Quỹ Bảo vệ Môi trường, cung cấp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính chính xác hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.