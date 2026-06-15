Hà Nội thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Chiều 15/6, tại Kỳ họp chuyên đề thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội,” nhằm từng bước kiểm soát khí thải từ hoạt động giao thông, cải thiện chất lượng môi trường không khí và thúc đẩy chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh trên địa bàn Thủ đô.

Theo nghị quyết được thông qua, vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi khu vực Vành đai 1 của Hà Nội, gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Đây là khu vực trung tâm đô thị, có mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và thường xuyên chịu áp lực ô nhiễm không khí.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy ô nhiễm không khí tại Hà Nội hiện chịu tác động đáng kể từ hoạt động giao thông vận tải.

Kết quả nghiên cứu giai đoạn 2023-2025 cho thấy nguồn phát thải từ giao thông đóng góp khoảng 25% lượng bụi PM2.5 trên địa bàn thành phố; nếu chỉ tính các nguồn phát thải nội tại của Hà Nội thì tỷ lệ đóng góp của giao thông lên tới 59%.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội” theo quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không trùng lắp, chống lãng phí, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện đề án; kịp thời xem xét, quyết định việc điều chỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hội đồng Nhân dân thành phố, việc xây dựng và triển khai vùng phát thải thấp là phù hợp với Luật Thủ đô năm 2026 và các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

Việc thí điểm từ ngày 1/7/2026 tại một số khu vực trong Vành đai 1 được xem là bước đi cần thiết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo đề án, việc triển khai vùng phát thải thấp sẽ được thực hiện theo lộ trình, gắn với các giải pháp đồng bộ về phát triển giao thông công cộng, xây dựng hạ tầng phục vụ giao thông xanh, phát triển hệ thống trạm sạc điện, bãi đỗ xe trung chuyển, ứng dụng công nghệ giám sát và hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Thành phố cũng sẽ huy động các nguồn lực ngân sách và xã hội hóa để triển khai đề án, đồng thời lồng ghép với các chương trình, dự án về giao thông, môi trường, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đã được phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá việc triển khai đề án giai đoạn 2026-2030 có khả năng bảo đảm nguồn lực thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện ngân sách của thành phố.

Việc thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông, nâng cao chất lượng không khí tại khu vực trung tâm Thủ đô, đồng thời tạo tiền đề để Hà Nội từng bước mở rộng mô hình vùng phát thải thấp theo lộ trình đã được xác định trong các văn bản của trung ương và thành phố./.

Hà Nội chưa thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Đây là lĩnh vực mới, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động giao thông đô thị, do đó cần tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng, lấy thêm ý kiến liên quan.

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