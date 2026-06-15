Quảng Trị yêu cầu xử lý dứt điểm bụi tại công trường sân bay

Chiều 15/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã yêu cầu các đơn vị có liên quan trong thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng bụi, bảo đảm môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân và báo chí về tình trạng bụi phát sinh trong quá trình thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực. Để bảo đảm tiến độ đưa công trình vào khai thác trong tháng 7/2026 nhưng vẫn phải giữ gìn môi trường sống cho khu dân cư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị tăng cường giám sát hiện trường để đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình theo kế hoạch đề ra.

Quá trình thi công phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại công trường dự án theo quy định.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, nhiều hộ dân tại các thôn: Lâm Xuân, Nhĩ Hạ, Nhĩ Trung, thuộc xã Cửa Việt, đang sống trong cảnh ô nhiễm không khí khi bụi từ công trường dự án Cảng hàng không Quảng Trị phát tán ra khu dân cư. Tình trạng bụi xuất hiện dày đặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng và có gió lớn, khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống. Người dân mong muốn chủ đầu tư và các đơn vị thi công sớm có giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu bụi, bảo đảm cuộc sống cho các hộ dân trong khu vực.

Trước thực trạng trên, theo Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt, địa phương cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án sân bay Quảng Trị. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan có chỉ đạo kịp thời.

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt cho biết: Các đơn vị thi công đã chủ động cho xe chạy chậm lại; đồng thời tăng tần suất tưới nước giảm bụi thường xuyên vào buổi sáng, trưa, tối. Tuy nhiên, do phạm vi thi công sân bay rất lớn nên khi gặp thời tiết có gió mạnh vẫn khó tránh khỏi hiện tượng phát sinh bụi. Mỗi ngày, xã cũng cắt cử các lực lượng giám sát gồm công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường giám sát, nhắc nhở, kiểm soát...

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt sẽ tiếp tục theo dõi để có các biện pháp kiến nghị xử lý kịp thời.

Theo Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, đơn vị cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công bắt buộc phải chạy chậm trong quá trình vận chuyển đất san lấp. Tuy nhiên, vào những ngày nắng gắt và gió Lào thổi mạnh, việc kiểm soát bụi rất khó khăn. Hiện tại, đơn vị đã bố trí liên tục các xe chuyên dụng thay nhau tưới nước dọc các tuyến đường công vụ nhằm hạn chế tối đa tình trạng bụi bay vào khu dân cư...

Bên cạnh việc tăng cường tưới nước, các đơn vị thi công cũng tiến hành rà soát toàn bộ hiện trường thi công, yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường như che chắn phương tiện vận chuyển vật liệu, hạn chế tốc độ xe trong khu vực dự án, thường xuyên vệ sinh mặt đường và tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm soát bụi.../.

Quảng Ngãi: Dân khổ vì bụi mỏ đất, giải pháp vẫn chỉ tạm thời Từ khi mỏ đất ở xã Mỏ Cày đi vào hoạt động, ô nhiễm bụi diễn ra mỗi ngày, người dân bức xúc đã liên tục phản ánh lên chính quyền nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục triệt để.