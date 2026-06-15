Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 15/6, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bắc Mê, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bản Máy, Cao Bồ, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Sơn, Minh Tân, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân Quang, Thắng Mố, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Trung Thịnh, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Minh (tỉnh Tuyên Quang).

Tại tỉnh Thái Nguyên là các xã, phường: Bằng Vân, Cẩm Giàng, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Hiệp Lực, Nà Phặc, Na Rì, Ngân Sơn, P. Đức Xuân, Phong Quang, Phủ Thông, Phúc Lộc, Thượng Minh, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang, Vĩnh Thông, Xuân Dương.

Đối với tỉnh Cao Bằng là các xã, phường: Bạch Đằng, Cần Yên, Canh Tân, Đông Khê, Hạnh Phúc, Khánh Xuân, Kim Đồng, Lũng Nặm, Minh Khai, Nguyễn Huệ, P. Nùng Trí Cao, Tân Giang, Tam Kim, Thạch An, Thành Công, Trường Hà, Xuân Trường.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn gồm các xã, phường: Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Chi Lăng, Điềm He, Đình Lập, Đoàn Kết, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khánh Khê, Lợi Bác, Na Dương, Nhân Lý, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tràng Định, Tri Lễ, Vạn Linh, Văn Quan, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Phúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 15/6, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn đã có mưa to đến rất to như: Quảng Nguyên 56 mm (Tuyên Quang); Hảo Nghĩa 40,4 mm (Thái Nguyên); Nguyên Bình 44,5 mm (Cao Bằng)...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cùng với đó, từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Cảnh báo, từ đêm 17/6 đến đêm 18/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm."Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Liên quan đến tình hình lũ các sông Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ tối 15/6 đến ngày 17/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên một số sông ở khu vực Đông Bắc (Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn) đang có dao động, các sông khác ở khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, ảnh hưởng đến môi trường, giao thông và sinh hoạt người dân.

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