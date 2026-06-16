Tuyên Quang: Phát hiện lượng lớn thực phẩm và bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông kết hợp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào hồi 18 giờ 34 phút ngày 14/6, tại Km297+300 Quốc lộ 2 Hà Nội - Cửa khẩu Thanh Thủy, Tổ công tác phát hiện xe ô tô con biển kiểm soát 23A-153.45 do bà P.T.L., sinh năm 1991, trú tại tổ 13, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe vận chuyển nhiều loại thực phẩm gồm: Xúc xích, lạp xưởng, há cảo, bánh sữa, sò đỏ, thịt viên ngô và nhiều mặt hàng thực phẩm khác, với tổng trọng lượng hơn 400 kg. Toàn bộ hàng hóa được đóng gói trong các túi nylon, bao bì có nhãn mác chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực thương mại, Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ số hàng hóa cùng người, phương tiện liên quan cho lực lượng Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 20 phút ngày 9/6, tại Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Km 29 Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang, Đội Cảnh sát trật tự 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 23H-017.48 do lái xe N.Đ.S. (sinh năm 1996, trú tại thôn Nà Thuông, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực thùng xe tải có chứa khoảng 400 thùng bia. Kiểm tra bên trong, mỗi thùng chứa 6 lon bia đều có nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu và tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ Lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải đang chứa số lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm gần 2,5 tấn lạp xưởng nướng đá, 5 tấn nầm heo và hơn 3 tấn tràng trứng đông lạnh.

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