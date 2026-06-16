Vĩnh Long: Khởi tố đối tượng phóng hỏa làm 2 người tử vong

Ngày 16/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Lynh (sinh năm 1973, trú xã Thạnh Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản với người thân trong gia đình, sáng 8/6, Trần Ngọc Lynh điều khiển xe môtô, mang theo xăng đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy tại xã Bình Đại, nơi bà T.T.N.L. (em ruột của Lynh) làm giám đốc.

Tại đây, Lynh tạt xăng vào khu vực bên trong công ty châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến ông T.N.L. (sinh năm 1944, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H. (sinh năm 1984) tử vong.

Vụ cháy còn gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, Trần Ngọc Lynh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào sáng 8/6, đám cháy bùng phát tại cửa hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Sau 2 giờ cứu chữa, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không cháy lan sang các khu vực lân cận.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người trong cửa hàng, phát hiện cháy đã chạy thoát ra bên ngoài. Riêng ông T.N.L. (sinh năm 1944, là cha ruột của đối tượng và chủ cửa hàng) đang bị bệnh nặng nên đã tử vong trong đám cháy.

Qua xác minh ban đầu, nghi vấn vẫn còn người bị nạn kẹt trong đám cháy. Tuy nhiên, do một phần tầng một của cửa hàng bị sụp xuống, vách tường hai bên có kết cấu kém, cộng thêm ảnh hưởng từ vụ cháy gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến ngày 10/6, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm thi thể bà L.T.T.H.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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