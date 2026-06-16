Đề nghị truy tố 7 công chức về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ

Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập), đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác điều tra về nội dung sai phạm trong thực hiện dự án Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước sáp nhập (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) thời gian từ năm 2024 - 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 7 bị can nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Kế toán ngân sách, cán bộ văn hóa xã, Trưởng phòng, công chức phòng liên quan đến sai phạm trong thực hiện dự án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, điều 356, Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can thêm 1 chủ hộ kinh doanh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” được quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến 2025, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong thực hiện dự án; lập chứng từ chi phí không đúng thực tế phát sinh để thanh quyết toán kinh phí, từ đó, rút tiền ngân sách Nhà nước chi tiêu trái quy định.

Hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách đầu tư phát triển du lịch cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và hành vi vi phạm của cá nhân khác có liên quan, đã triệt để thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát chiếm đoạt, tỷ lệ thu hồi đạt 100%; chuyển cơ quan Thuế xử phạt vi phạm hành chính các hộ kinh doanh vi phạm về hóa đơn với số tiền 210 triệu đồng.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền truy tố 8 bị can trước pháp luật./.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nguyên là cán bộ thuế Ba nguyên cán bộ thuế tại Lào Cai bị khởi tố do liên quan sai phạm trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

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