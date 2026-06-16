Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Ngày 16/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án QN 526, triệt phá đường dây tổ chức đưa dẫn nhiều người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua đường biển.

Vào khoảng 19 giờ ngày 11/6, tại khu vực biên giới biển thuộc thôn 1, đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Hạ Long và lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Đề (sinh năm 1994), Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1989), cùng trú tại phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng; Đặng Thanh Thủy (sinh năm 1995), trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2001), trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Phạm Văn Quang (sinh năm 1984), trú tại xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh; Bế Văn Huân (sinh năm 1990), trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng khai nhận tổ chức cho 9 người Trung Quốc trú tại các tỉnh Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) xuất cảnh trái phép từ Việt Nam về Trung Quốc để lấy tiền công.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 4 xe ôtô (biển kiểm soát 22A-197.22, 15B-290.40, 30E-240.90, 14K-23028) và 2 xuồng máy không biển kiểm soát, 16 điện thoại di động, 3 bộ đàm cầm tay.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã móc nối qua mạng xã hội, Zalo, Telegram để môi giới, đưa đón người Trung Quốc từ một số địa phương trong nội địa (Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội) ra đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, sau đó, sử dụng xuồng cao tốc chở ra biển, xuất cảnh trái phép về Trung Quốc để lấy tiền công.

Các đối tượng cũng khai nhận đã nhiều lần đưa dẫn, chở người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép, với số tiền công từ 2 - 4 triệu đồng/người/chuyến.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, trong ngày 16/6, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô cách Quốc lộ 18C khoảng 600m về phía nội địa, Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp với Công an xã và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ đối tượng Lý Văn Ngò (sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô) vận chuyển trái phép 92 bình khí cười.

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