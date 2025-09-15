Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can trong đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phá thành công chuyên án 325L, triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên toàn quốc.

Từ tháng 2/2025, nhóm tội phạm này đã lập công ty “ma” tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet-Mộc Bài.

Chúng giả danh Công an, hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó, rút tiền từ tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán của nạn nhân.

Ngày 28/3/2025, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã quyết định xác lập chuyên án 325L, với sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh.

Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng chức năng làm rõ cấu trúc tổ chức và thủ đoạn của đường dây, đồng thời triệu tập đối tượng liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và 39 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Việc bắt giữ được tiến hành đồng loạt, nhanh chóng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chuyên án 325L thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh cùng quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng, Công an Cao Bằng từng bước triệt phá hoàn toàn đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Chuyên án là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Cao Bằng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030./.

