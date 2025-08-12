Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm người nước ngoài chiếm đoạt 30 tỷ qua mạng viễn thông

Ngày 11/8, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an phường Thanh Khê làm rõ hành vi của nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng.

Theo đó, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, ngày 5/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng chia thành nhiều tổ công tác, trong đó 1 tổ tiến hành bắt khẩn cấp đối với Yi Huaibin (sinh năm 2006) và Zhang Jinmin (sinh năm 1992), cùng quốc tịch Trung Quốc khi 2 đối tượng đang ở tại căn hộ trên đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động...

Cùng thời điểm trên, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), 1 tổ công tác khác tiến hành đón lõng và bắt giữ đối tượng Yi Huaimou (sinh năm 1991), là anh trai của Yi Huaibin khi đối tượng đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Tiến hành đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ thêm 2 đối tượng người Việt Nam là Trần Quang Trà (sinh năm 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (sinh năm 1996, là vợ của Trà), cùng trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng về cùng hành vi; thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán...

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng./.

