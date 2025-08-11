Đà Nẵng xét xử hai "ông chủ" VietNamCapital lừa đảo hơn 139 tỷ đồng

Ngày 11/8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử Lê Trọng Linh, 36 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh, và Trương Quốc Thái, 39 tuổi, trú tại phường Sơn Trà, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital để huy động vốn trái phép. Bằng chiêu hứa hẹn lãi suất cao và cam kết an toàn tuyệt đối, họ đã chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của hàng trăm người.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2016, Lê Trọng Linh mở văn phòng, tuyển nhân viên và tung ra các gói tiết kiệm với lãi suất từ 5,4% đến 18% mỗi năm. Để thu hút khách, công ty tặng vàng, tiền mặt và cấp “Giấy chứng nhận tiết kiệm” in tên công ty, chữ ký lãnh đạo và con dấu.

Số tiền khách hàng gửi được Linh quản lý, dùng để trả lãi, gốc cho người đến hạn, chi lương, thuê mặt bằng và đầu tư cá nhân. Tháng 11 năm 2017, Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc điều hành nhiều phòng giao dịch, tiếp tục nhận tiền gửi và chuyển về cho Linh.

Để tạo lòng tin, hai bị cáo chỉ đạo nhân viên giới thiệu VietNamCapital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, thuộc Top 10 thương hiệu uy tín và có bảo hiểm tiền gửi. Nhiều khách hàng tin tưởng, dồn tiền tiết kiệm vào công ty.

Điều tra cho thấy có 308 khách hàng gửi tiết kiệm, trong đó 288 người bị chiếm đoạt tổng cộng 139,8 tỷ đồng. Tiền được chuyển qua ngân hàng hoặc giao trực tiếp, sau đó đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ… nhưng đều thua lỗ.

Từ cuối năm 2020, công ty vận hành theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”. Dù đã mất khả năng thanh toán, Linh và Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch vào năm 2023, tiếp tục đưa thông tin gian dối để huy động tiền.

Cáo trạng khẳng định VietNamCapital không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm. Hành vi của hai bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án kéo dài 2 ngày từ 11 đến 12/8./.