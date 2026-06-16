Đồng Nai: Xử phạt vụ đắp đập, lấn chiếm lòng hồ sau phản ánh của TTXVN

Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về tình trạng đắp đập, lấn chiếm lòng hồ, đào ao và san gạt đất tại khu vực hồ Chế Biến, xã Phú Riềng, ngày 16/6, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Ngọc Hoàn (sinh năm 1963, ngụ ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) do có hành vi lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý và làm biến dạng địa hình khi sử dụng đất.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Bùi Ngọc Hoàn đã đắp đất lấn khu vực suối do Nhà nước quản lý nhằm tạo ao chứa nước tưới tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 11, thuộc thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, với diện tích 3.975m².

Ngoài ra, ông Hoàn còn cải tạo, giật cấp làm biến dạng địa hình trên cùng thửa đất với diện tích 4.737,4m².

Hai hành vi trên vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 và điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Căn cứ các quy định hiện hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng đã quyết định xử phạt ông Bùi Ngọc Hoàn tổng số tiền 70 triệu đồng, gồm 35 triệu đồng đối với hành vi lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý và 35 triệu đồng đối với hành vi làm biến dạng địa hình.

Đồng thời, buộc ông Hoàn khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, khôi phục ranh giới, mốc giới đối với phần diện tích lấn chiếm và khôi phục hiện trạng khu vực bị cải tạo, giật cấp trái phép.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, khoáng sản và các hành vi xâm hại tài nguyên, môi trường trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để phát sinh các trường hợp vi phạm tương tự. Việc ban hành quyết định xử phạt thể hiện sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương trong xử lý các hành vi vi phạm về đất đai sau phản ánh của cơ quan báo chí./.

Đồng Nai: Làm rõ vụ đắp đập, lấn chiếm lòng hồ, san gạt đất tại Phú Riềng Theo phản ánh của người dân địa phương, trong thời gian gần đây, nhiều diện tích thuộc khu vực lòng hồ Chế Biến đã bị tác động bởi hoạt động đổ đất, đắp đập và đào ao.