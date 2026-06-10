Đồng Nai: Làm rõ vụ đắp đập, lấn chiếm lòng hồ, san gạt đất tại Phú Riềng

Ngày 10/6, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc một cá nhân bị phản ánh có hành vi đắp đập, lấn chiếm lòng hồ, đào ao và san gạt đất quy mô khá lớn tại khu vực hồ Chế Biến, thuộc thôn Phú Vinh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trong thời gian gần đây, nhiều diện tích thuộc khu vực lòng hồ Chế Biến đã bị tác động bởi hoạt động đổ đất, đắp đập và đào ao.

Tại hiện trường xuất hiện các ao nước mới hình thành cùng nhiều khu vực mặt bằng được san tạo trên phần đất lấn ra lòng hồ. Đáng chú ý, khu vực đầu nguồn hồ có dấu hiệu bị thu hẹp đáng kể so với hiện trạng trước đây.

Người dân lo ngại việc thay đổi hiện trạng lòng hồ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng đối với các vườn cây cao su, điều và đất sản xuất nông nghiệp xung quanh trong mùa mưa.

Không chỉ tác động đến khu vực hồ, chủ sử dụng đất còn bị phản ánh đã sử dụng máy móc cơ giới san gạt một diện tích lớn phía trên hồ, tạo thành nhiều nền đất dạng giật cấp. Việc cải tạo địa hình với quy mô lớn đã làm thay đổi đáng kể hiện trạng tự nhiên của khu vực.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và báo chí, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng đã tiến hành kiểm tra thực địa, xác định ông Bùi Ngọc Hoàn (ngụ thôn Phú Tân, xã Phú Riềng) là người thực hiện các hoạt động cải tạo nêu trên.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, đại diện Phòng Kinh tế cùng các đơn vị chuyên môn đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đo đạc, xác định vị trí cải tạo, diện tích đào ao, khối lượng đất đã tác động và các yếu tố liên quan để phục vụ công tác xác minh; đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã mời ông Hoàn đến làm việc để làm rõ quá trình thực hiện các hoạt động cải tạo đất.

Tại buổi làm việc, ông Hoàn cho biết việc đào đất tạo ao và san tạo các nền giật cấp được gia đình thực hiện nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, ông thừa nhận chưa báo cáo hoặc xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành các hoạt động cải tạo hiện trạng đất.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng đã yêu cầu ông Hoàn dừng ngay toàn bộ hoạt động đào ao, san gạt, tạo giật cấp mặt bằng; không vận chuyển đất ra vào khu vực và giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Phú Riềng cho biết, việc kiểm tra hiện nay mới là bước xác minh ban đầu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, hiện trạng sử dụng đất, phạm vi tác động đến lòng hồ cũng như đối chiếu các quy định pháp luật liên quan để làm rõ vụ việc. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của người dân địa phương bởi không chỉ liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai mà còn xuất hiện dấu hiệu tác động đến khu vực hồ Chế Biến.

Việc đắp đập, đổ đất lấn ra lòng hồ, đào ao và thay đổi hiện trạng địa hình có thể ảnh hưởng đến khả năng điều tiết, tiêu thoát nước tự nhiên, tác động đến môi trường và quyền lợi của các hộ dân sinh sống, sản xuất trong khu vực.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ ảnh hưởng cũng như các yếu tố pháp lý liên quan để xử lý theo quy định./.

Xử lý tình trạng lấn chiếm lòng sông, đê điều trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ghi nhận đến nay trên địa bàn thành phố có 108 công trình của một số đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch.

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