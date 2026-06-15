Cảnh báo đá lở từ vách núi gây nguy hiểm ở Cao Bằng

Cao Bằng là tỉnh miền núi có nhiều vách đá dựng đứng, tiềm ẩn nguy cơ đá lăn, đá rơi trong mùa mưa bão.

Những ngày qua, nhiều địa phương có mưa, mưa to, nền đất đá bị phong hóa, sụt trượt khiến những tảng đá to lăn từ trên đỉnh núi xuống gây nguy hiểm cho người dân, phương tiện đi lại trên các tuyến giao thông.

Cụ thể, rạng sáng ngày 15/6, tại xóm Tắc Kha, xã Quảng Uyên, một tảng đá khoảng 15 m3 lăn từ trên núi xuống làm gãy đổ một phần căn nhà gỗ ba gian của hộ ông Nông Văn Tám, khiến hai người thân của ông Tám bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, cùng với các lực lượng tại chỗ xã Quảng Uyên, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực vụ sạt lở.

Cùng ngày, trên Quốc lộ 4A, đoạn qua xóm Bản Phạn, đoạn xã Quang Long-Lý Quốc), một tảng đá lớn cũng lăn từ trên đỉnh núi xuống giữa đường. Rất may, thời điểm đá lăn, không có người dân và phương tiện đi lại nên không gây thiệt hại về người và của.

Một tảng đá to lăn từ trên đỉnh núi xuống Bản Phạn, xã Quang Long. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, vào ngày 12/6, một vụ tai nạn do đá lở cũng đã xảy ra tại Km86 Quốc lộ 34, đoạn gần cầu treo Nam Quang, xã Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng, khiến một người đi xe máy bị thương.

Chị Lý Thị Trang (sinh năm 1989, trú tại xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên), người bị thương do đá lở cho biết, khi chị đang đi xe máy trên Quốc lộ 34, vừa đi tới khu vực Km86, (hướng từ Hà Giang lên) một tảng đá lớn tách khỏi vách núi và lao xuống mặt đường. Do đá lăn từ trên núi xuống quá nhanh, chị không kịp phản ứng hay né tránh. Tảng đá rơi trúng người và phương tiện, khiến chị ngã xuống đường. Xe máy bị đất đá đè lên, hư hỏng nặng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm Ma Thế Trung, một số tuyến đường ở Cao Bằng có địa hình đặc biệt hiểm trở với nhiều vách đá dựng đứng. Vào mùa mưa, nền đất đá rất dễ bị phong hóa, sụt trượt, khiến nguy cơ đá lăn, đá lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, người dân cùng các tài xế khi lưu thông qua đây cần đặc biệt chú ý quan sát biển báo, chủ động giảm tốc độ và tuyệt đối hạn chế di chuyển khi trời mưa lớn…/.

Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với lốc sét, mưa đá và sạt lở đất Dự báo ngày và đêm 18/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 20-40mm, cục bộ trên 100mm; khu vực Tây Bắc Bộ có lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm; mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá...