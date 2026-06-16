Đắk Lắk: Nhiều dự án khắc phục hạ tầng hư hỏng do bão, lũ chậm tiến độ

Sau đợt thiên tai cuối năm 2025, mặc dù ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương triển khai các dự án khắc phục thiệt hại nhưng đến nay một số công trình về hạ tầng sản xuất nông nghiệp vẫn chưa thi công hoàn thành.

Một số công trình cầu, đường bị ảnh hưởng bão, lũ hiện cũng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Thiếu nguồn vốn sửa chữa

Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 khiến cho cầu Bến Đình dài hơn 50m (thuộc xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) bị gãy sập một phần, không thể đi lại được.

Sau hơn nửa năm, cây cầu dân sinh này vẫn chưa được sửa chữa. Chính quyền địa phương chỉ có thể tiến hành rào chắn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân đi đường khác.

Ông Tô Minh Hạnh (thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ) cho hay, cầu Bến Đình phục vụ đi lại của hàng trăm hộ dân trên địa bàn thôn và các thôn lân cận. Thậm chí, người dân ở các xã khác cũng thường xuyên đi lại trên cây cầu này.

Cầu Bến Đình (xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) bị gãy sập một phần từ sau bão, lũ cuối năm 2025 đến nay. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tuy nhiên, từ sau mưa lũ gây sập đến nay, cầu vẫn chưa được sửa khiến người dân phải đi đường khác khá bất tiện. Ai cũng mong nhà nước sớm khắc phục hư hỏng cây cầu này.

Cũng tại xã Hòa Mỹ, qua trận lũ lịch sử, nhiều tuyến đường như: ĐH 75, 78, 79, 82 bị ảnh hưởng sạt lở, sụt lún, bong tróc mặt đường. Tuy nhiên, các tuyến đường này chỉ được sửa chữa khắc phục ở một số đoạn hư hỏng nặng. Còn lại nhiều đoạn đến nay vẫn trong tình trạng xuống cấp. Mặt đường gồ ghề, bụi bặm trong ngày nắng và sình lầy trong thời điểm có mưa khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, sau mưa lũ, ngành chức năng đã triển khai các dự án khắc phục hư hại về hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, các tuyến đường ĐH 75, 78, 79, 82 và cầu Bến Đình không nằm trong danh mục do Sở Xây dựng cấp kinh phí thực hiện.

Ủy ban Nhân dân xã đã huy động, lồng ghép các nguồn lực để sửa chữa cầu, đường hư hại. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí quá lớn, địa phương không thực hiện được. Xã đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí để khắc phục các công trình, dự án bị thiệt hại do mưa lũ này.

Trong khi đó, sau mưa lũ cuối năm 2025, tuyến ĐT650 (đoạn qua xã Tuy An Tây) đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhưng đến nay chưa được sửa chữa.

Cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống rào chắn nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Một đoạn tuyến Quốc lộ 25 sát bờ sông Ba (đoạn qua xã Phú Hòa 1) cũng bị hư hại nặng do mưa lũ gây ra nhưng đến nay chỉ mới khắc phục bảo đảm xe cộ lưu thông, chưa hoàn thành công trình.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, dự án khắc phục hậu quả thiên tai nằm trên tuyến Quốc lộ 25 và ĐT650 có tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đầu tư theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Tuy nhiên đến nay, các dự án vẫn chưa được bố trí kinh phí thực hiện.

Dù vậy, để đảm bảo đúng tiến độ công trình và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhà thầu đã thi công theo kế hoạch và đang đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ

Đơn vị thi công Đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy (xã Tuy An Đông) tập trung đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk là chủ đầu tư thực hiện 4 dự án khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn tỉnh, bao gồm Dự án Khắc phục, sửa chữa đập dâng Giới Dện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành cũ; Dự án Khắc phục, sửa chữa đập dâng Tam Giang; Dự án Khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy nông Đồng Cam; Dự án Sửa chữa hư hỏng các kè trên sông Ba (Kè bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng, Kè Phú Thứ, Kè Lạc Mỹ). Tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho 4 dự án này 148 tỷ đồng.

Mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã bố trí nguồn vốn đảm bảo nhưng đến nay, một số dự án, hạng mục công trình khắc phục hậu quả bão, lũ vẫn chậm tiến độ. Tổng giá trị giải ngân tại 4 dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư đến nay hơn 70 tỷ đồng, đạt khoảng 48%.

Trong số đó, Dự án khắc phục, sửa chữa đập dâng Giới Dện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành cũ với kế hoạch vốn được bố trí 67 tỷ đồng, các hạng mục của dự án đến nay chỉ đạt khối lượng từ 15-65%; do vậy, giải ngân chỉ hơn 17 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn.

Hay như tại Dự án sửa chữa hư hỏng các kè trên sông Ba (Kè bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng, Kè Phú Thứ, Kè Lạc Mỹ) với kế hoạch vốn đã bố trí 12 tỷ đồng. Đến nay, hạng mục Kè Lạc Mỹ đã thi công hoàn thành 100% khối lượng; còn Kè bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng và Kè Phú Thứ chưa thi công xong. Giá trị giải ngân tại dự án này đến nay hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch vốn được giao.

Riêng đối với Dự án khắc phục, sửa chữa đập dâng Tam Giang với tổng kinh phí khắc phục tạm thời 10 tỷ đồng, khắc phục tổng thể khoảng 100 tỷ đồng. Kế hoạch vốn bố trí 10 tỷ đồng đã giải ngân 100%.

Dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu tháng 1/2026. Tuy nhiên, nhà thầu mới thực hiện tiếp được khoảng 20% các hạng mục công trình kiên cố như: tháo dỡ kết cấu đập cũ, thi công bể tiêu năng, cọc thử và cọc đại trà.

Theo ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tiến độ các dự án khắc phục hậu quả bão, lũ do Ban làm chủ đầu tư bị chậm là do những khó khăn trong việc thẩm định, phê duyệt dự án kéo dài cũng như những hạn chế về điều kiện vận chuyển vật tư, thiết bị, địa chất phức tạp.

Ngoài ra, việc di dời hạ tầng kỹ thuật qua khu vực thi công cũng gặp vướng mắc. Một số dự án, công trình dự kiến không thể hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

Qua kiểm tra thực tế việc triển khai các dự án khắc phục hậu quả bão, lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu chủ đầu tư, ngành chức năng và các địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án và các vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật; qua đó tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ.

Việc giám sát chất lượng công trình cũng cần tăng cường, không vì áp lực tiến độ mà làm giảm chất lượng. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp, ứng phó thiên tai và phục vụ đời sống nhân dân./.

Hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành Bộ Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đôn đốc tiến độ hằng tuần, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy tiến độ dự án giao thông.

​