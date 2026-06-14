Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ 20 phút ngày 14/6 đến 1 giờ 20 phút ngày 15/6, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lâm Đồng và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa; trong đó, các tỉnh Cao Bằng và Lâm Đồng có lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 90mm; tỉnh Thái Nguyên mưa từ 20-60mm, có nơi trên 90mm; Quảng Ngãi mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bằng Vân, Cường Lợi, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Phủ Thông, Thượng Quan, Vĩnh Thông (tỉnh Thái Nguyên).

Tại tỉnh Cao Bằng là các xã, phường: Bạch Đằng, Cần Yên, Hà Quảng, Hòa An, Lũng Nặm, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Quang Hán, Tam Kim, Thanh Long, Thông Nông, Trà Lĩnh.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Ba Tơ; Ba Động, Ba Tô, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Thủy, Thanh Bồng.

Tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường: Đạ Huoai 3; Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, D'Ran, Gia Hiệp, Hòa Ninh, Nam Dong, Nam Thành, phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, phường Cam Ly-Đà Lạt, phường Lang Biang-Đà Lạt, phường Xuân Hương-Đà Lạt, phường Xuân Trường-Đà Lạt, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Khê, Quảng Tín, Sơn Điền, Tân Hà Lâm Hà.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17-19 giờ ngày 14/6, khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Bằng Vân 55,6mm (Thái Nguyên); Hồ Hóc Cài 41,4mm (Quảng Ngãi);...

Từ 15-18 giờ ngày 14/6, khu vực các tỉnh Cao Bằng và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Cần Yên 66,8mm (Cao Bằng); Đinh Trang Thượng-Di Linh 55,8 mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng Từ đêm 14 đến 16/6, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi trên 250mm; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phòng ngừa ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

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