Thời tiết ngày 17/6: Mưa to cục bộ trên 100mm, nguy cơ lũ quét ở vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 100mm, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa dông rải rác.

Trên biển, nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2m.

Cụ thể, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Trên biển, dự báo ngày và đêm 17/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 17/6

- Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối, đêm và sáng sớm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Tại Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Tại cao nguyên Trung Bộ thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

- Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (17/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/6 đến 3 giờ ngày 17/6 có nơi trên 70mm như trạm: Bằng Thanh (Thái Nguyên) 188,8mm, Việt Vinh (Tuyên Quang) 125mm, Tân An (Đắk Lắk) 77mm, Phong Phú (Lâm Đồng) 133,9mm, La Ngà (Đồng Nai) 110,8mm./.