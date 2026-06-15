Mưa lớn đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập cục bộ

Sau nhiều ngày ít mưa, chiều tối 15/6, cơn mưa lớn kèm dông xuất hiện trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh trút xuống đúng vào thời điểm tan tầm đầu tuần, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 17 giờ, bầu trời thành phố tối sầm trước khi mưa trút xuống nhiều khu vực. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều tuyến đường Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương phường Tân Hưng; Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, hay khu vực phường Bình Quới... xuất hiện tình trạng ngập nước.

Tại một số đoạn trũng thấp, nước dâng đến gần nửa bánh xe máy khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều người phải dừng lại trú mưa hoặc tìm đường tránh.

Trên tuyến đường Trần Xuân Soạn, nước cũng dâng nhanh sau cơn mưa lớn. Dòng phương tiện nối dài di chuyển chậm trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Trần Thanh Quân, phường Tân Hưng, cho biết thường ngày quãng đường từ nơi làm việc về nhà chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng chiều 15/6 phải mất gần một giờ mới di chuyển được qua các đoạn đường ngập.

Không chỉ gây ngập nước, cơn mưa còn đi kèm gió giật mạnh làm một số cây xanh và bảng hiệu bị ngã đổ tại một số khu vực. Đến hơn 19 giờ, mưa vẫn tiếp tục duy trì ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy các vùng mây đối lưu phát triển mạnh trên toàn bộ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gây mưa kèm dông, sét trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng nhận định trong những giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, hình thế thời tiết gây mưa dông hiện nay xuất phát từ hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa trên diện rộng ở Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơn mưa lớn chiều 15/6 tiếp tục cho thấy nguy cơ ngập cục bộ tại nhiều điểm trũng thấp của thành phố khi xuất hiện mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh mùa mưa đang bước vào giai đoạn hoạt động mạnh, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như dông, lốc và gió giật mạnh./.

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