Nắng nóng xen “mưa vàng” trong dịp Giỗ Tổ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4), thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ diễn biến theo đặc trưng giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, với nắng nóng ban ngày xen kẽ mưa dông cục bộ về chiều tối.

Theo nhận định từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nền nhiệt phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; ban đêm nhiệt độ dao động 24 - 27 độ C.

Riêng ngày 26 - 27/4, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh duy trì nắng nóng là chủ đạo, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C, xác suất mưa thấp trong ngày nhưng có thể xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối do nhiễu động khí quyển gia tăng.

Theo các chuyên gia khí tượng, sự kết hợp giữa nắng nóng kéo dài và độ ẩm tăng là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa dông trái mùa, thường xuất hiện ngắn nhưng có tác dụng "giải nhiệt" tạm thời, được người dân gọi là "mưa vàng."

Ghi nhận thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày nghỉ lễ, nhiều người dân cho biết thời tiết nắng nóng khiến các hoạt động ngoài trời bị hạn chế.

Anh Phạm Hào Tâm (phường Chợ Quán) chia sẻ, gia đình ưu tiên đi chơi vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh khung giờ nắng gắt. Trong khi đó, chị Lê Thị Mai (xã Nhà Bè) cho rằng, những cơn mưa chiều giúp không khí dịu hơn, thuận lợi cho việc đi dạo, mua sắm buổi tối.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin, đợt nắng nóng này nằm trong quy luật thời tiết tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, khi bức xạ mặt trời mạnh kết hợp gió mùa yếu khiến nhiệt độ tăng cao; đồng thời, rìa áp thấp nóng phía Tây và nhiễu động trên cao tạo điều kiện hình thành mưa dông về chiều tối.

Dự báo trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái tương tự: ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Nền nhiệt cao nhất vẫn phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; nguy cơ nắng nóng kéo dài chưa có dấu hiệu chấm dứt trước kỳ nghỉ lễ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, sự đan xen giữa nắng nóng và mưa dông có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh. Đồng thời, nền nhiệt cao kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt tại khu dân cư và cơ sở sản xuất.

Để đảm bảo sức khỏe trong dịp nghỉ lễ, ngành khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 11 - 15 giờ; bổ sung đủ nước, sử dụng trang phục chống nắng và các biện pháp bảo vệ da. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần đặc biệt lưu ý nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Đối với người dân đi du lịch, cần theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên, chủ động phương án di chuyển phù hợp, tránh các khu vực có khả năng xảy ra dông lốc vào chiều tối.

Việc sắp xếp lịch trình linh hoạt theo thời tiết sẽ giúp kỳ nghỉ lễ an toàn và thuận lợi hơn trong bối cảnh nắng nóng kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ./.

