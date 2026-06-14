Ngành đường bộ tập trung ứng phó mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp, sạt lở đất và ngập lụt tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày qua, khu vực miền núi phía Bắc xuất hiện mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất cao như: Thủy điện Nam Đông 3 (Lào Cai) 216,2 mm; Bản Giang (Lai Châu) 195,2 mm; Ngọc Chiến (Sơn La) 131 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc và gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ 1, 2 và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ sụt lở, ngập lụt; xây dựng phương án phân luồng giao thông từ sớm, từ xa.

Tại các vị trí xung yếu như ngầm tràn, bến phà, cầu phao và các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, các đơn vị phải bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông 24/24 giờ; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Trong công tác khắc phục hậu quả, các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ;" nước rút đến đâu, tổ chức hót dọn đất đá, sửa chữa hư hỏng đến đó để sớm thông xe. Đối với các điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông, lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương, huy động tối đa nhân lực, phương tiện xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan quản lý dự án, doanh nghiệp BOT và đơn vị bảo trì đường bộ duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời báo cáo các tình huống phát sinh về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai của Cục qua đường dây nóng để chỉ đạo xử lý.

Cập nhật chiều 14/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ ngày 15-17/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để chủ động biện pháp phòng chống.