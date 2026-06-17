Mưa lớn kèm lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại Đồng Nai

Sáng 17/6, lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) khẩn trương thống kê, khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 16/6.

Trận mưa to kèm dông lốc vừa quét qua địa bàn xã Phú Nghĩa đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ghi nhận ban đầu, thiên tai đã khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều diện tích cây trồng của người dân bị gãy đổ, nhà tốc mái.

Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban Nhân dân xã Phú Nghĩa, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đổ xuống địa bàn thôn 3 do gió giật quá mạnh, một cây điều lớn đã bị bật gốc, gãy đổ rồi đè thẳng xuống vị trí ông Điểu Brong (66 tuổi, ngụ thôn 3).

Sự việc xảy ra quá bất ngờ và khuất tầm nhìn trong cơn dông, nạn nhân đã không kịp tránh né. Hậu quả đau lòng là ông Điểu Brong đã tử vong ngay tại chỗ.

Không chỉ gây thiệt hại về người, trận thiên tai còn giáng một đòn nặng nề vào kinh tế của các hộ dân trồng điều tại thôn 3. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm khi nhiều cây điều bị gãy đổ.

Điển hình, hơn 1 ha điều cổ thụ trên 20 năm tuổi, đang trong độ tuổi cho thu hoạch ổn định nhất của hộ ông Điểu Keng đã bị gãy đổ hàng loạt. Ông Điểu Keng cho biết, những cây điều già khi gãy đổ sẽ không phát triển lại được, buộc phải trồng lại mới nên sang năm gia đình sẽ không có thu nhập.

Còn hộ ông Điểu Thành cách đó không xa, khu vườn gần 2 ha điều của gia đình ông Thành cũng bị gió lốc quật gãy đổ la liệt. Do số lượng cây bị tàn phá quá lớn, hiện vẫn chưa thể thống kê chính xác số gốc điều bị thiệt hại hoàn toàn.

Ngay sau khi dông lốc đi qua, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong lo hậu sự, đồng thời động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện tại, lực lượng xung kích và các đoàn thể xã Phú Nghĩa đang tích cực phối hợp cùng người dân dọn dẹp các cây trồng bị gãy đổ, giải phóng đường giao thông và triển khai các phương án hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời, địa phương tiếp tục tiến hành thống kê thiệt hại cụ thể để có phương án hỗ trợ./.

Đồng Nai: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ hàng nghìn trụ tiêu Tại xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến hàng nghìn trụ tiêu và một số diện tích cây ăn trái bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

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