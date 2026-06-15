Thời tiết ngày 15/6: Mưa lớn ở Bắc Bộ, cục bộ có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 15/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa to nên nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Đêm qua và sáng sớm nay (15/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/6 đến 3 giờ ngày 15/6 cục bộ có nơi trên 90mm như các trạm: Minh Sơn 2 (Tuyên Quang) 153,2mm, Đình Phùng (Cao Bằng) 105,2mm, Bằng Thành (Thái Nguyên) 92,6mm...

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 15/6

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng khu vực đồng bằng từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam từ 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Bắc Bộ có mưa về đêm, cảnh báo lũ trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông chính Từ đêm 14/6 đến đêm 15/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.