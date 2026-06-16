Môi trường

Động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển Indonesia

Độ sâu nông khiến rung chấn động đất có thể được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực xung quanh tâm chấn trên đảo Sulawesi, tuy nhiên hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất.

Minh Hưởng

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra tại đảo Sulawesi của Indonesia vào sáng 16/6.

Thông báo của GFZ cho biết trận động đất này xảy ra lúc 3h27 giờ GMT (tương đương 10h27 giờ Việt Nam). Tâm chấn được xác định ở khu vực có tọa độ 1,13 độ vĩ Nam và 120,25 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu chỉ khoảng 10 km dưới bề mặt đất.

Độ sâu nông khiến rung chấn có thể được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực xung quanh tâm chấn trên đảo Sulawesi, tuy nhiên hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới. Quốc gia Đông Nam Á này thường xuyên hứng chịu các trận động đất có cường độ lớn do sự va chạm của nhiều mảng kiến tạo.

Giới chức Indonesia hiện đang tiếp tục theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất nói trên. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được ban hành liên quan đến trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #Vành đai lửa Thái Bình Dương Indonesia
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