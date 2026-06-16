Thời tiết ngày 16/6: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, nhiều vùng biển có dông lốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16/6 đến đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 16/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa ở khu vực Nam Bộ tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 16/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 16/6, Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (16/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/6 đến 3 giờ ngày 16/6 cục bộ có nơi trên 70mm như các trạm: Du Già (Tuyên Quang) 96,5mm, Tân Đồng (Lào Cai) 79,2mm…/.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét và mưa đá ở Hà Nội Cảnh báo từ nay đến 20 giờ ngày 15/6, xã Trung Giã có mưa rào và dông, sau đó lan sang phường, xã: Kim Anh, Sóc Sơn, Nội Bài và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội.