Làm thực chất, phục vụ thiết thực cho Quốc hội và lợi ích của nhân dân

Chiều 16/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Đoàn công tác của Quốc hội đã thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng bày tỏ vinh dự và tự hào khi được giao nhiệm vụ thực hiện dự án Chuyển đổi số cho Quốc hội.

Theo ông Tào Đức Thắng, ngay khi nhận nhiệm vụ, Viettel đã tập trung nguồn lực, dốc sức triển khai nghiêm túc, bài bản trên 6 cấu phần then chốt, gồm: thể chế - dữ liệu - nền tảng ứng dụng số - hạ tầng số - an toàn, an ninh - phát triển nguồn nhân lực số, từng bước hình thành nền tảng vững chắc và toàn diện cho tiến trình xây dựng, phát triển "Quốc hội số" 2.0.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình xây dựng, hoàn thiện hệ thống dân nguyện và giám sát.

Theo đó, cuối năm 2024, Viettel đã tiến hành khảo sát và xây dựng lại toàn bộ Hệ thống phần mềm về tiếp công dân, xử lý đơn thư và kiến nghị của cử tri trên nền tảng công nghệ mới và đồng bộ với Hệ thống quản lý văn bản hành chính của Quốc hội.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát bắt đầu triển khai thử nghiệm nhập dữ liệu từ tháng 2/2025 để từ đó phát hiện những bất cập và đề xuất chỉnh sửa các tính năng của hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, Vụ Dân nguyện và Giám sát đã có một số cuộc làm việc với Viettel về phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Các đại biểu nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và luồng xử lý kiến nghị của cử tri, cấu hình luồng phê duyệt theo file phân công của Ủy ban; nâng cấp hệ thống báo cáo và quản lý dữ liệu; đồng bộ, liên thông với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử của Quốc hội để tự động lấy báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của các Đoàn đại biểu Quốc hội và phân loại theo lĩnh vực phục vụ việc tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, việc hoàn thiện hệ thống phần mềm dân nguyện và giám sát là nội dung quan trọng của "Quốc hội số," nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần thống nhất nhận thức hệ thống phần mềm không chỉ đơn thuần là công cụ nhập liệu mà phải là nền tảng đổi mới của Quốc hội: lắng nghe dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, theo dõi kiến nghị của cử tri và giám sát trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền.

Hệ thống phải giúp chuyển thông tin từ thực tiễn thành dữ liệu quản trị; chuyển dữ liệu thành căn cứ tham mưu; chuyển căn cứ tham mưu thành hành động chỉ đạo, giám sát cụ thể, có thể kiểm chứng.

Ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Vụ Dân nguyện và Giám sát, Văn phòng Quốc hội và Tập đoàn Viettel trong thời gian qua, song Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ hệ thống vẫn còn những điểm nghẽn như nhiều nội dung mới chỉ dừng ở việc nhập dữ liệu, chưa số hóa trọn vẹn quy trình nghiệp vụ; dữ liệu phân tán, chưa được chuyển đổi, đối soát đầy đủ…

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải chuyển sang vận hành theo quy trình số; từ “có dữ liệu” sang “dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống”; từ “báo cáo thủ công” sang “quản trị, giám sát bằng dữ liệu.”

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tập trung hoàn thiện 3 phân hệ, đó là: tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo - trọng tâm ưu tiên; kiến nghị cử tri; và quản lý hoạt động giám sát.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng báo cáo kết quả công tác tại buổi làm việc. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Liên quan đến các yêu cầu chiến lược, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý:

Một là, lấy dữ liệu làm trung tâm. Dữ liệu về đơn thư, tiếp công dân, kiến nghị cử tri và giám sát phải có một nguồn thống nhất; có chủ dữ liệu, mã định danh, từ điển dữ liệu, quy tắc cập nhật, đối soát, làm sạch và chia sẻ theo phân quyền.

Hai là, liên thông, dùng chung, không cát cứ. Hệ thống phải gắn với kiến trúc chuyển đổi số của Quốc hội; kết nối với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, App Quốc hội 2.0, trục liên thông văn bản quốc gia và chuẩn bị điều kiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Nghị định 197 ngày 3/6/2026 của Chính phủ, trong phạm vi thẩm quyền và điều kiện pháp lý cho phép.

Ba là, đo bằng hiệu quả sử dụng thực chất. Không đánh giá hệ thống bằng số lượng chức năng đã xây dựng, mà bằng tỷ lệ hồ sơ xử lý qua hệ thống, tỷ lệ đúng hạn, số cảnh báo được xử lý, mức độ giảm thao tác thủ công, độ chính xác của báo cáo, khả năng phục vụ lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong chỉ đạo, giám sát.

Bốn là, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ khâu thiết kế.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chủ trì nghiệp vụ, chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng; khẩn trương ban hành bộ yêu cầu nghiệp vụ, quy trình chuẩn, biểu mẫu, tiêu chí dữ liệu, danh mục trạng thái xử lý và trách nhiệm từng vị trí đối với từng phân hệ.

Vụ Dân nguyện và Giám sát làm đầu mối thống nhất số liệu, đối soát dữ liệu, kiểm tra việc cập nhật của các đơn vị; Văn phòng Quốc hội bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin, lưu trữ dữ liệu, điều kiện vận hành trên tên miền chính thức; phối hợp bảo đảm liên thông…

Viettel chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, hiệu năng, tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ vận hành; rà soát các chức năng còn thủ công, sửa lỗi dứt điểm, tối ưu trải nghiệm người dùng, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định trong giờ cao điểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần chung là “làm thực chất, làm đến nơi đến chốn.” Hệ thống phải phục vụ trực tiếp yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh chỉ rõ xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ, trách nhiệm và cơ chế xử lý sau kiến nghị; có danh mục, phụ lục rõ việc, rõ người, rõ cơ quan, rõ thời hạn.

“Kết quả cuối cùng phải là một hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu tin cậy, quy trình rõ ràng, trách nhiệm minh bạch, phục vụ thiết thực hoạt động của Quốc hội và quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri, nhân dân,” Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.

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