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Gia Lai: Truy tìm nghi phạm liên quan vụ nổ súng làm một người tử vong

Công an tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng truy tìm đối tượng D.Q.H. để điều tra vụ nổ súng tại khu vực rừng giáp ranh Gia Lai-Đắk Lắk, khiến anh T.A.S. tử vong sau khi uống rượu tại chòi rẫy.

Hồng Điệp
Nơi xảy ra án mạng thuộc khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk (thuộc địa bàn xã Ia Rbol). (Ảnh: TTXVN phát)
Nơi xảy ra án mạng thuộc khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk (thuộc địa bàn xã Ia Rbol). (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng truy tìm đối tượng D.Q.H. để phục vụ công tác điều tra vụ nổ súng khiến một người tử vong xảy ra tại khu vực rừng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, anh T.A.S. (sinh năm 1988, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) tử vong với vết thương nghi do súng tự chế gây ra sau khi uống rượu cùng hai người khác, trong đó có D.Q.H., tại một chòi rẫy thuộc tiểu khu 1288, khu vực giáp ranh giữa xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) và xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi vụ việc xảy ra, D.Q.H. rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm đối tượng; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về nơi lẩn trốn của D.Q.H. thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc trực ban Công an tỉnh Gia Lai qua các số điện thoại 0694.349.112, 0694.349.545; hoặc liên hệ Đại tá Ngô Gia Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, theo số điện thoại 0905.153.060 để phối hợp truy bắt.

Cơ quan Công an cũng kêu gọi D.Q.H. sớm ra trình diện để phục vụ công tác điều tra và được xem xét theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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