Động đất mạnh 6,9 độ làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực Đông Bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn thông báo của JMA, cho biết trận động đất xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate với độ sâu chấn tiêu khoảng 50km.

Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều địa phương ở vùng Đông Bắc như Aomori, Iwate, Miyagi và Akita. Cơ quan chức năng cho biết động đất đã gây biến động nhỏ mực nước biển dọc bờ biển Nhật Bản, song không phát đi cảnh báo sóng thần.

Theo Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản, hiện chưa phát hiện bất thường tại các cơ sở hạt nhân trong khu vực sau động đất, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori, nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi và cơ sở tái xử lý nhiên liệu hạt nhân Rokkasho tại Aomori.

Công ty Điện lực Tohoku, đơn vị quản lý nhà máy Higashidori, cũng xác nhận cơ sở này không bị hư hại.

Trận động đất đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại vùng Đông Bắc. Theo Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East), các tuyến tàu cao tốc Shinkansen giữa Tokyo và Aomori đã tạm thời ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn.

Tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng thành lập Văn phòng ứng phó tại Trung tâm Quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng nhằm phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong công tác đánh giá tình hình và ứng phó khẩn cấp.

Trong sáng 25/6, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản và Cơ quan khí tượng Nhật Bản sẽ lần lượt tổ chức họp báo để thông tin chi tiết hơn về trận động đất này.

Theo cập nhật của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara, chưa có báo cáo về người thiệt mạng, bị thương hoặc thiệt hại nghiêm trọng do trận động đất gây ra.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin và đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất tại các khu vực chịu tác động./.

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