Anh ghi nhận tháng Sáu nóng nhất lịch sử, nhiệt độ lần đầu chạm 36 độ C

Theo phóng viên TTXVN tại London, Vương quốc Anh ngày 24/6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng được đo trong tháng Sáu, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực ở miền Nam nước Anh vượt ngưỡng 35 độ C và lần đầu tiên chạm mốc 36 độ C trong bối cảnh châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng.

Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), thị trấn Charlwood thuộc hạt Surrey là địa điểm đầu tiên ghi nhận nhiệt độ 35,7 độ C trong ngày 24/6, vượt kỷ lục 35,6 độ C được ghi nhận trong đợt nắng nóng tháng Sáu năm 1976 (tại Southampton) và năm 1957 (tại Camden Square, London).

Ít lâu sau, khu vực Wiggonholt thuộc hạt West Sussex tiếp tục nâng mức kỷ lục lên 35,8 độ C.

Đến cuối ngày, các trạm quan trắc tại Gosport (Hampshire) và Wisley (Surrey) ghi nhận mức nhiệt 36 độ C, đánh dấu lần đầu tiên nhiệt độ tại Anh đạt ngưỡng này trong tháng Sáu kể từ khi có số liệu quan trắc hiện đại.

Nhiều khu vực khác tại miền Nam nước Anh cũng ghi nhận nhiệt độ đặc biệt cao. Các nhà khí tượng dự báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng lên tới 40 độ C trong ngày 25/6 tại một số khu vực.

Trong khi đó, tại Scotland, nhiệt độ cũng tăng mạnh khi thành phố Aberdeen ghi nhận mức 29,4 độ C, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Đợt nắng nóng đã làm gia tăng các cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu. Tại một hội nghị về khí hậu diễn ra ở Cung điện St James tại London với sự tham dự của Vua Charles III, Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband cho rằng việc London phải đối mặt với nhiệt độ khoảng 35 độ C ngay trong tháng Sáu là minh chứng rõ nét cho những thay đổi khí hậu đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh đây đang trở thành "trạng thái bình thường mới."

Theo ông, cắt giảm phát thải khí methane và các chất gây ô nhiễm có khả năng làm nóng khí quyển mạnh là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để ứng phó với khủng hoảng khí hậu.

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, uống nước thường xuyên ngay cả khi chưa cảm thấy khát và đặc biệt lưu ý bảo vệ người cao tuổi, trẻ em cũng như những người có bệnh nền trước nguy cơ sốc nhiệt và mất nước.

Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng các sự cố liên quan đến hoạt động ngoài trời. Tại Southampton, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ đã triển khai chiến dịch tìm kiếm một thiếu niên 15 tuổi mất tích sau khi bơi tại hồ Testwood Lakes.

Các chuyên gia dự báo giông bão có thể xuất hiện tại một số khu vực ở xứ Wales và miền Nam nước Anh trong những ngày tới, giúp hạ nhiệt tạm thời. Tuy nhiên, nhiều vùng ở miền Đông nước Anh vẫn có khả năng duy trì mức nhiệt trên 30 độ C trong ngắn hạn.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đợt nắng nóng tại châu Âu đang đặt sức khỏe cộng đồng trước nhiều rủi ro.

Ông cho biết nhiệt độ tại châu Âu đang tăng nhanh gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai.

Người đứng đầu WHO kêu gọi các chính phủ tăng đầu tư cho hệ thống y tế thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy nhanh các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính./.

Bỉ trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ đã nâng mức đánh giá lên "đáng lo ngại hơn" so với dự báo hồi đầu tuần bởi đợt nóng kéo dài hơn với cường độ mạnh hơn, nhiệt độ nhiều nơi lên tới 34°C, thậm chí là 37°C.

​