Pháp lần đầu tiên ghi nhận một ca bệnh nhiễm virus Ebola

Ngày 24/6, Pháp thông báo ca nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này.

Bệnh nhân là bác sỹ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đang bùng phát dịch.

Theo Bộ Y tế Pháp, bác sỹ này đã được cách ly ngay. Đây là lần đầu tiên virus Ebola được phát hiện tại Pháp.

Hồi năm 2014, trong đợt bùng phát dịch bệnh lớn ở Tây Phi, 2 bệnh nhân đã được chuyển đến Pháp nhưng họ đã được chẩn đoán ở nước ngoài.

Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết Thủ tướng Sebastien Lecornu đang theo dõi sát sao tình hình.

Ngay sau khi Pháp công bố ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng nguy cơ bùng phát dịch toàn cầu “vẫn ở mức thấp.”

Mặc dù vậy, ông Ghebreyesus vẫn cảnh báo về những rủi ro mà các nhân viên ở tuyến đầu phải đối mặt.

Trước đó, ngày 15/5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã tuyên bố bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 sau khi một số trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân tại tỉnh Ituri ở miền Đông nước này - nơi hiện nay là tâm điểm của dịch bệnh. Đợt bùng phát dịch lần này là do chủng Bundibugyo gây ra, hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo số liệu công bố ngày 23/6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận tổng cộng 1.094 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 277 ca tử vong. Hiện đang còn 387 ca đang được cách ly hoặc điều trị và 115 trường hợp đã hồi phục.

Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo cũng thông báo 131 ca nghi nhiễm, trong đó 44 ca tử vong nghi do Ebola.

Bộ Y tế cho biết các biện pháp y tế công cộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang được tăng cường, bao gồm giám sát dịch tễ học và xét nghiệm chặt chẽ hơn cũng như phân cấp năng lực chẩn đoán, đã góp phần phát hiện sớm hơn các ca bệnh.

Giám đốc bộ phận cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdirahman Mahamud cũng chỉ ra những dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy công tác ứng phó đang được mở rộng để theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Năng lực điều trị đã tăng lên trong 2 tuần qua, từ chỉ một vài giường bệnh lên hơn 500 giường trên 19 khu vực y tế. Năng lực xét nghiệm của các phòng thí nghiệm cũng tăng đáng kể, từ khoảng 30 xét nghiệm/ngày tại thủ đô Kinshasa vào thời điểm bắt đầu dịch bệnh lên hơn 2.000 xét nghiệm/ngày thông qua mạng lưới 8 phòng thí nghiệm ở khắp các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu.

Cũng trong ngày 23/6, Cộng hòa Dân chủ Congo và nước láng giềng Uganda, nước ghi nhận 20 ca mắc và 2 ca tử vong, đã khởi động hợp tác xuyên biên giới để chống lại dịch Ebola, bao gồm giám sát và triển khai chung các đội phản ứng nhanh, phòng thí nghiệm di động và các trung tâm điều trị bệnh nhân Ebola.

Trong diễn biến khác, Sri Lanka đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khi số ca mắc tăng nhanh trong mùa mưa, gây thêm sức ép lên hệ thống y tế công vốn chưa phục hồi hoàn toàn sau khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 44.000 ca sốt xuất huyết, trong đó 28 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc có xu hướng tăng mạnh từ tháng 4 và gần như tăng gấp đôi trong nửa đầu tháng 6, thời điểm mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản.

Dịch bệnh tập trung nhiều nhất tại khu vực miền Tây, trong đó có thủ đô thương mại Colombo, nơi mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh và tình trạng tích tụ rác thải, nước đọng sau mưa làm gia tăng các ổ sinh sản của muỗi.

Ngoài Colombo, nhiều quận khác cũng ghi nhận số ca mắc cao, buộc ngành y tế phải mở rộng giám sát dịch tễ và tăng cường các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường tại trường học, công sở, công trường xây dựng và khu dân cư.

Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại Sri Lanka trong nhiều thập kỷ và thường gia tăng theo mùa mưa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, quản lý rác thải chưa hiệu quả và áp lực lên y tế công đang khiến dịch bệnh trở nên khó kiểm soát hơn.

Diễn biến hiện nay vì vậy không chỉ là một thách thức y tế tức thời, mà còn là phép thử đối với năng lực phục hồi của hệ thống y tế Sri Lanka sau khủng hoảng./.

Dịch Ebola: CHDC Congo ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, hơn 260 ca tử vong Theo báo cáo mới nhất của cơ quan y tế CHDC Congo, tính đến ngày 22/6, nước này xác nhận 1.048 ca mắc Ebola, trong đó có 267 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 25,5%.