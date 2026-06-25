Venezuela: Liên tiếp 2 trận động đất mạnh ở miền Bắc, nhiều công trình hư hại

Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tối 24/6 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển khu vực miền Bắc Venezuela, gây hư hại nhiều công trình tại thủ đô Caracas và buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra lúc 22h 04 GMT (khoảng 5h ngày 25/6 theo giờ Việt Nam) với tâm chấn cách thị trấn ven biển Morón khoảng 21km về phía Tây.

Chỉ 39 giây sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5 xảy ra ở khu vực lân cận, cách đó khoảng 45km.

USGS xác định đây là một động đất kép hiếm gặp, trong đó trận động đất thứ hai là dư chấn chính được báo trước bằng một trận động đất mạnh gần tương đương.

Các rung chấn được cảm nhận rõ tại thủ đô Caracas, cách tâm chấn khoảng 160km, cũng như nhiều khu vực ở miền Bắc Venezuela và một số địa phương của Colombia, trong đó có thủ đô Bogota.

Nhiều người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại để tìm nơi an toàn.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết một số tòa nhà và nhà dân đã bị hư hại hoặc đổ sập, trong khi nhiều mái nhà bị sập và tường xuất hiện các vết nứt lớn.

Chính quyền đã yêu cầu người dân tạm thời rời khỏi các công trình bị ảnh hưởng và cắt nguồn cung khí đốt tại một số khu vực nhằm phòng ngừa cháy nổ.

Tại thủ đô Caracas có ít nhất một tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát.

Theo truyền thông địa phương và quốc tế, nhiều công trình tại các khu vực Altamira và Palos Grandes ở Caracas đã bị hư hại, trong khi sân bay quốc tế Maiquetía cũng ghi nhận một số hư hỏng tại cơ sở hạ tầng.

Các đội cứu hộ và lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới những khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm người mắc kẹt và đánh giá thiệt hại.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ đã phát đi cảnh báo nguy cơ sóng thần đối với một số khu vực ven biển Venezuela và các đảo tại Caribe, gồm Puerto Rico, Quần đảo Virgin, Aruba, Curaçao và Bonaire. Tuy nhiên, cảnh báo này đã được dỡ bỏ trong chưa đầy 1 giờ.

Hiện giới chức Venezuela chưa công bố số liệu chính thức về thương vong. Tuy nhiên, hệ thống đánh giá thiên tai PAGER của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định trận động đất có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng do ảnh hưởng tới các khu vực đông dân cư.

Các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại và tìm kiếm những người có thể mắc kẹt trong các công trình bị sập.

Caracas từng hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 độ vào năm 1967 khiến nhiều người thiệt mạng. Trận động đất ngày 24/6 được đánh giá là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Venezuela trong nhiều thập kỷ qua./.

Động đất 7,1 độ làm rung chuyển Venezuela, lan tới Colombia Trận động đất mạnh 7,1 độ ngoài khơi Venezuela không chỉ gây hoảng loạn tại Caracas mà còn khiến còi báo động vang lên ở thủ đô Bogota của Colombia, buộc nhiều người phải sơ tán khỏi các tòa nhà.