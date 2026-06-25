Động đất ở Venezuela: Mỹ kêu gọi công dân tìm nơi trú ẩn an toàn

Theo The Guardian, Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã kêu gọi công dân nước này tránh các khu vực bị thiệt hại và tìm nơi trú ẩn an toàn, sau khi hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Caracas của Venezuela vào tối 24/6 (giờ địa phương).



Tờ báo của Anh đưa tin Caracas và các vùng lân cận đã bị tàn phá nặng nề. Một phóng viên của báo này cho hay đã chứng kiến ít nhất 3 tòa nhà bị sập ở Altamira - một khu vực cao cấp ở thủ đô, nơi đặt trụ sở của nhiều đại sứ quán nước ngoài.



Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất dường như là La Guaira - thành phố cảng phía Bắc Caracas, bên bờ biển Caribe. Eduard's Hotel Boutique, một khách sạn lớn tại đây đã bị hư hại nặng nề - một số video cho thấy một phần của khách sạn này đã bị san phẳng.

Gần đó, tại Catia La Mar, học viện hải quân Venezuela và một số tòa nhà chung cư cao tầng cũng bị hư hại nghiêm trọng.



Tại Baruta, một vùng ngoại ô của Caracas, các nhân viên cứu hộ cũng đang nỗ lực đưa các nạn nhân ra khỏi những tòa nhà bị phá hủy. Theo Sky News, Maria Romero, một cư dân 80 tuổi ở phía Nam Caracas, cho biết hai trận động đất vừa xảy ra là “kinh hoàng” và thậm chí còn tồi tệ hơn trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra ở Venezuela khiến nhiều người thiệt mạng vào năm 1967.



Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho biết sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Maiquetía, gần Caracas, đã phải tạm ngừng hoạt động do hư hại nghiêm trọng; trong khi nhiều trường học cũng phải đóng cửa.



Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết Venezuela đã hứng chịu hai trận động đất, có độ lớn 7.2 và 7.5, xảy ra cách nhau chỉ 39 giây vào tối 26/4. Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 13 km, phía Tây thị trấn Moron bên bờ biển Caribe, cách Caracas khoảng 168 km./.

Toàn cảnh trận động đất mạnh nhất trong hơn 125 năm làm rung chuyển Venezuela Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngoài khơi Venezuela ngày 24/6, làm rung chuyển nhiều khu vực, gây hư hại công trình và buộc người dân sơ tán khẩn cấp.