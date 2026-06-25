Từ 26-27/6, Trung Bộ duy trì nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, từ ngày 26-27/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%, thời gian nắng nóng từ 9-19 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng: nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Ngày 25/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.5 độ C, Quỳ Hợp và Con Cuông (Nghệ An) 40.2 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 40.5 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-55%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10-16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng...

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh./.

Nhiều khu vực sẽ đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm Chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm... Hà Nội tối và đêm có mưa rào.