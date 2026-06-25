Thanh Hóa đã khống chế hoàn toàn vụ cháy rừng tại phường Hải Bình

Ông Trịnh Đăng Tình, Trưởng phòng Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, cho biết sau hơn 1 ngày đêm chiến đấu với giặc lửa, tối 25/6, đám cháy rừng tại phường Hải Bình đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Dù ngọn lửa đã được đẩy lùi, nhưng các lực lượng Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bám sát hiện trường, ứng trực, kiểm tra các điểm nóng, tổ chức phun nước và xử lý triệt để tàn lửa nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Như tin TTXVN đã đưa, trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/6, đám cháy bùng phát tại khu vực đồi 74, phường Hải Bình. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao, kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên nhiều khu vực rừng.

Đến 8 giờ sáng 25/6, các đám cháy nhỏ vẫn đang tiếp diễn tại một số vị trí có địa hình gấp khúc, hiểm trở, rất khó khăn trong việc tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng, không chế đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Địa hình hiểm trở đã khiến công tác chữa cháy gặp không ít trở ngại, trong đó nhiều khu vực dốc cao, đường vào nhỏ hẹp khiến xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận. Các điểm cháy lại xuất hiện rải rác trên diện tích lớn, đòi hỏi các lực lượng chữa cháy phải liên tục cơ động, chia cắt nhiều mũi tiếp cận khác nhau.

Để tham gia ứng cứu, đã có hơn 500 người được nhanh chóng huy động, gồm các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè, cộng với sức nóng từ đám cháy tỏa ra, nhiệt độ tại khu vực xảy ra cháy rừng có thời điểm lên tới gần 50 độ C, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong khu vực vẫn kiên trì bám trụ hiện trường với quyết tâm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Để phục vụ công tác chỉ huy và đánh giá diễn biến đám cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và Kiểm lâm Thanh Hóa đã sử dụng flycam quan sát từ trên cao, xác định phạm vi cháy, hướng gió và những khu vực có nguy cơ bùng phát.

Việc ứng dụng công nghệ đã giúp công tác điều hành, bố trí lực lượng được kịp thời, chính xác, hiệu quả và xây dựng phương án chữa cháy phù hợp./.

Thanh Hóa: Cơ bản khống chế cháy rừng, cấp điện trở lại cho 30.000 khách hàng Ngày 25/6, Thanh Hóa đã kiểm soát hoàn toàn đám cháy rừng tại phường Hải Bình và khôi phục điện cho gần 30.000 khách hàng sau sự cố nắng nóng và gió lớn.