Động đất tại Venezuela: Ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương

Hai trận động đất liên tiếp ở Venezuela đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng đồng thời phá hủy nhiều tòa nhà gần thủ đô, nơi người dân và các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích.

Phát biểu trên truyền hình ngày 25/6, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 970 người bị thương, đồng thời lưu ý rằng bang La Guaira, phía Bắc Caracas bị ảnh hưởng nặng nề.

Bà cho biết các đội cứu hộ chuyên nghiệp do Liên hợp quốc điều phối đang trên đường đến Venezuela để giúp tìm kiếm những người sống sót.

Ngoài ra, theo bà Rodriguez, chính phủ sẽ thành lập một quỹ để tái thiết Venezuela với số tiền ban đầu là 200 triệu USD.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 đã xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút ngoài khơi bang Carabobo.

Hệ thống Đánh giá nhanh động đất toàn cầu (PAGER) của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người trong kịch bản xấu nhất.

Trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900 đã khiến mạng lưới điện tại nhiều khu vực bị đứt gãy. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương phải tìm kiếm người mắc kẹt trong bóng tối, trong khi lo ngại dư chấn sẽ khiến thêm nhiều tòa nhà đổ sụp.

Nhiều tòa nhà dân cư xuất hiện những vết nứt lớn và tường đổ khiến lực lượng chức năng gặp hạn chế trong việc tiếp cận để tiến hành tìm kiếm và cứu nạn.

Các quốc gia trong khu vực cho biết sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong khi đó, ở phía bên kia Đại Tây Dương, Pháp cho biết sẽ cử 85 nhân viên cứu hộ; Tây Ban Nha cam kết cử 54 binh sỹ tìm kiếm; Thụy Sĩ cho biết một đội cứu hộ 80 người và 18 tấn thiết bị cứu hộ sẽ được chuẩn bị ngay để gửi đến Venezuela; trong khi Đức cũng cho biết sẽ điều 6 máy bay vận tải quân sự để hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ ngay lập tức triển khai các đội tìm kiếm và cứu hộ, nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo đến Venezuela, trong khi các quốc gia khác bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, và Israel cũng đề nghị giúp đỡ./.

Kịp thời có biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân ảnh hưởng bởi động đất ở Venezuela Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cho đến nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela an toàn sau trận động đất xảy ra tối 24/6 vừa qua.

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