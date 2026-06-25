Động đất tại Venezuela: Công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn

Giới chức Venezuela ngày 25/6 thông báo số người bị ảnh hưởng trong trận động đất kép xảy ra tối 24/6 (giờ địa phương) đang tăng lên từng giờ khi công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez kêu gọi các cơ quan chức năng huy động tổng lực, chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích dưới các tòa nhà bị sập tại thủ đô Caracas và các bang ven biển.

Theo các nguồn tin địa phương và quốc tế, bang La Guaira là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hàng chục tòa nhà bị sập. Trong phát biểu mới nhất, bà Rodríguez gọi tình hình tại bang La Guaira là "một thảm kịch thực sự."

Trong khi đó, thiệt hại tại thủ đô Caracas được đánh giá nghiêm trọng hơn ban đầu. Ít nhất 3 tòa nhà lớn đã sập hoàn toàn tại khu Altamira. Một tòa nhà cao 22 tầng bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Nhiều chung cư tại quận Chacao và Baruta không còn an toàn để ở, hàng nghìn người phải sơ tán, thậm chí nhiều người phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời vì lo ngại dư chấn.

Chính quyền Caracas đã phong tỏa nhiều tuyến phố quanh các khu vực có nguy cơ sập đổ tiếp. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn do nguy cơ sập đổ nhà và tình trạng mất điện tại một số khu vực.

Một số bệnh viện bị hư hại, trong khi giao thông công cộng tê liệt, thông tin liên lạc gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ.

Ngoài việc sân bay quốc tế Simón Bolívar tại Maiquetía, cửa ngõ hàng không lớn nhất của Venezuela, phải đóng cửa, hệ thống tàu điện ngầm Caracas, mạng lưới cung cấp khí đốt và nhiều trường học đã ngừng hoạt động.

Bộ Giáo dục Venezuela thông báo sẽ tận dụng một số trường học làm nơi tạm trú và trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết các đội cứu hộ quốc tế sẽ có mặt tại nước này trong vài giờ tới để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất.

Dù không nêu cụ thể các quốc gia tham gia nhưng khẳng định Venezuela đang nhận được sự hỗ trợ và đoàn kết từ cộng đồng quốc tế.

Bà Rodríguez cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo này tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Venezuela ứng phó thảm họa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo nước này đang gửi lực lượng cứu hộ, bác sĩ và viện trợ nhân đạo đến Venezuela theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Hiện đã có thêm hai nước là Argentina và Brazil đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, đặc biệt là viện trợ nhân đạo và hỗ trợ hậu cần.

Liên quan đến động đất tại Venezuela, Mỹ đã nâng mức cảnh báo đối với công dân nước này. Đại sứ quán Mỹ tại Caracas tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ tránh các khu vực bị thiệt hại; hạn chế di chuyển không cần thiết; chuẩn bị cho các dư chấn có thể xảy ra; theo dõi các hướng dẫn của chính quyền địa phương./.

Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương Trận động đất kép, xảy ra tối 24/6 tại Venezuela khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương; con số thương vong có thể còn tăng.