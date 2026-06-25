Tòa liên bang Mỹ chặn phần lớn sắc lệnh cải tổ bầu cử của Tổng thống Trump

Một thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Massachusetts ngày 24/6 đã ra phán quyết ngăn chặn vĩnh viễn phần lớn sắc lệnh hành pháp về cải tổ bầu cử do Tổng thống Donald Trump ban hành, đánh dấu một trở ngại pháp lý đáng chú ý đối với chương trình cải cách bầu cử của Nhà Trắng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thẩm phán Denise Casper của Tòa án Liên bang khu vực Boston đã chuyển lệnh đình chỉ tạm thời được ban hành trước đó thành lệnh cấm vĩnh viễn đối với nhiều nội dung chủ chốt của sắc lệnh.

Phán quyết được đưa ra sau vụ kiện do liên minh các tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ tại nhiều bang khởi xướng.

Một trong những nội dung bị chặn là quy định yêu cầu cử tri phải xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch Mỹ khi đăng ký bỏ phiếu.

Sắc lệnh cũng tìm cách buộc các bang không kiểm đếm những lá phiếu gửi qua đường bưu điện đến sau ngày bầu cử, kể cả khi được đóng dấu bưu điện đúng thời hạn, đồng thời đề xuất cắt giảm một phần ngân sách liên bang đối với các bang không tuân thủ các quy định mới.

Trong phán quyết, Thẩm phán Casper cho rằng Hiến pháp Mỹ trao cho các bang và Quốc hội quyền quản lý các cuộc bầu cử liên bang, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền trực tiếp trong lĩnh vực này. Theo bà, nhiều quy định trong sắc lệnh đã vượt quá phạm vi quyền hạn của nhánh hành pháp.

Chính quyền Tổng thống Trump trước đó lập luận rằng vụ kiện được khởi xướng quá sớm do các quy định chưa được triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ lập luận này và cho rằng các bang có đủ cơ sở pháp lý để thách thức sắc lệnh ngay từ khi được ban hành.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về phán quyết trên. Giới quan sát nhận định Bộ Tư pháp Mỹ nhiều khả năng sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm liên bang, qua đó kéo dài cuộc tranh cãi pháp lý về thẩm quyền quản lý bầu cử giữa chính quyền liên bang và các bang./.

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