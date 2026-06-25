Động đất tại Venezuela mạnh nhất trong 126 năm qua

Ngày 25/6, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có độ mạnh 7,5 xảy ra trước đó 1 ngày tại Venezuela là cơn địa chấn mạnh nhất trong hơn 1 thế kỷ qua xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo USGS, trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận trong lịch sử Venezuela là vào ngày 29/10/1900, có độ lớn 7,7 ở ngoài khơi nước này, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà thờ, các tòa nhà công cộng và nhà cửa trong thành phố.

Trong khi đó, Hiệp hội Địa chất Venezuela cùng ngày cảnh báo dư chấn với độ lớn 5 có thể xảy ra ở Venezuela do ảnh hưởng từ loạt trận động đất mạnh.

Theo giới chức, khoảng 20 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau hai trận động đất chính. Các đợt dư chấn khiến các tòa nhà vốn hư hại sau các trận động đất chính có nguy cơ sụp đổ thêm, do đó chính quyền Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đang khẩn trương tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ với sự thận trọng.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết các đội cứu hộ quốc tế sẽ có mặt tại nước này trong vài giờ tới để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất.

Hầu hết các quốc gia Nam Mỹ và Mỹ Latinh đều khẳng định sẽ cử lực lượng hỗ trợ.

Mới nhất, trong một bài đăng trên X, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết đã "ra lệnh chuẩn bị viện trợ cần thiết" sau khi nhận được yêu cầu từ Caracas hỗ trợ nhân viên cứu hộ và y tế chuyên nghiệp.

Tổng thống Sheinbaum khẳng định Mexico luôn sát cánh cùng Venezuela. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez gửi lời chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ và nhân dân Cộng hòa Bolivar Venezuela, đồng thời cho biết các nhân viên y tế Cuba tại Venezuela đang được huy động toàn diện và hỗ trợ y tế cho người dân bị ảnh hưởng.

Phủ Tổng thống Costa Rica cũng ra tuyên bố khẳng định đồng hành cùng người dân Venezuela. Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Dominicana Luis Abinader cho biết quân đội nước này đã chuẩn bị "các đội tìm kiếm, cứu hộ và ứng phó khẩn cấp chuyên biệt" để hỗ trợ chính quyền Venezuela.

Tổng thống Uruguay Yamandu Orsi cũng cho biết đang theo dõi sát diễn biến và sẵn sàng hợp tác bất cứ điều gì mà Chính phủ Venezuela cho là cần thiết.

Ngoài các nước châu Mỹ, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 25/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết "hỗ trợ tối đa" cho Venezuela, đồng thời gửi lời chia buồn đến chính phủ và người dân Venezuela.

Cùng ngày, trong buổi họp báo hàng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng gửi "bất cứ sự trợ giúp nào có thể" đến Venezuela theo nhu cầu của phía Caracas. Bộ này cũng cho biết cho đến nay, chưa có báo cáo nào về thương vong của công dân nước này trong thảm họa.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel cho biết đang xem xét khả năng cử một đoàn cứu trợ nhân đạo tới Venezuela sau khi hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này, làm ít nhất 32 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Caracas cùng các khu vực lân cận.

Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu đầu tiên chia sẻ sự đồng cảm với người dân Venezuela. Italy và Pháp cũng bày tỏ ủng hộ Venezuela, trong khi Đức đã đề nghị hỗ trợ 6 máy bay vận tải quân sự để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Liên minh châu Âu cho biết đã kích hoạt hệ thống giám sát vệ tinh và sẵn sàng hỗ trợ cho Caracas./.

Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương Trận động đất kép, xảy ra tối 24/6 tại Venezuela khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương; con số thương vong có thể còn tăng.