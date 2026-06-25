Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công điện gửi: Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương; Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xảy ra liên tiếp 25 vụ cháy rừng

Công điện nêu rõ hiện nay, tình trạng nắng nóng đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, các khu rừng luôn ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp cao nhất trong khung 5 cấp cảnh báo cháy rừng).

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu tháng Sáu năm 2026 đến nay, do nắng nóng, đã xảy ra liên tiếp 25 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 90ha rừng các loại tại các tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi..., đặc biệt là vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An) từ ngày 21-23/6/2026, địa phương đã phải huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng.

Cháy rừng tại khoảnh 2 và khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo hiện tượng El Nino khả năng xuất hiện từ cuối tháng Sáu, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, bão dị thường và hạn hán diện rộng, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, nhiệt độ trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục cao hơn 0,5-1,5 độ C, tổng lượng mưa ở các khu vực tiếp tục có xu hướng thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm.

Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, trong những ngày tới nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, không ngoại trừ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan chức năng bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy và xử lý thực bì; rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống cháy rừng xảy ra; kịp thời phát hiện điểm cháy rừng, huy động các lực lượng tham gia chữa và dập tắt cháy rừng kịp thời, không để xảy ra cháy lớn. Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động bố trí phương tiện, vật tư, kinh phí từ ngân sách địa phương (bao gồm cả dự phòng ngân sách địa phương) kết hợp với ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, khắc phục kịp thời hậu quả cháy rừng theo quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/2/2022, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; tổng hợp, đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho công tác bảo vệ và phát triển rừng gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng; nguy cơ cháy rừng trên các bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: nchmf.gov.vn, trang tin của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm: vnforest.gov.vn; kịp thời thông tin, báo cáo ngay khi xảy ra cháy rừng theo số điện thoại: 098 666 8 333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng từ các địa phương khác khi cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo duy trì, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn quốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra; duy trì chế độ thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; đảm bảo chất lượng công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan liên quan và người dân, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các lực lượng chức năng triển khai biện pháp khống chế đám cháy rừng trồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng.

Kịp thời xử lý các kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền; phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng từ ngân sách trung ương theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, Nghị định số 42/2026/NĐ-CP, Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng từ ngân sách trung ương theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, Nghị định số 42/2026/NĐ-CP, Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương chỉ đạo ngành điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố về truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng nóng.

Các bộ, ngành khác chủ động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Khống chế, dập tắt hoàn toàn 2 vụ cháy rừng quy mô lớn ở Quảng Trị Lực lượng chức năng và người dân đã khống chế, dập tắt hoàn toàn 2 vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, tiếp tục xử lý tàn tro nhằm bảo đảm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.