Thanh Hoá: Cơ bản dập tắt các đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Tối 24/6, ông Trịnh Đăng Tình, Trưởng phòng Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá cho biết đến 20 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt các đám cháy rừng tại khu vực Đồi 174 thuộc Tổ dân phố Hữu Lại, Hữu Nhân, phường Hải Bình.

Tuy nhiên, hiện toàn bộ lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy vẫn đang tiếp tục ứng trực để thực hiện công tác dập tàn lửa, tránh việc điểm than cháy bùng lại. Công việc này sẽ được tiến hành suốt đêm nay và sáng mai, cứ 30-50m lực lượng chức năng sẽ cắt cử 1 cán bộ ứng trực, quan sát, theo dõi, xử lý nguy cơ cháy trở lại do thời tiết khô nóng kéo dài.



Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông báo cũng như chấp hành nghiêm sự phân công của lực lượng chức năng, sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi có lệnh huy động.

Đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt, hạn chế các hoạt động có nguy cơ phát sinh nguồn lửa gần khu vực rừng.

Trước đó, như tin TTXVN đã đưa, vào khoảng 13 giờ ngày 24/6, khu vực rừng thông và keo tại Đồi 174 thuộc Tổ dân phố Hữu Lại, Hữu Nhân, phường Hải Bình bất ngờ bùng phát đám cháy tại 3 điểm.

Do thời tiết nắng nóng, khu vực cháy chủ yếu là rừng thông cùng nhiều loại cây bụi, dây leo khô dễ bắt lửa, gặp thời tiết nắng nóng, gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các cơ quan chức năng đã phối hợp chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ và chuyên ngành tiếp cận, triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, diện tích rừng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại phường Hải Bình khoảng hơn 1,5 ha, kéo dài trên 2 khu vực đồi./.

Thanh Hoá: Huy động gần 300 người khống chế đám cháy rừng Ngày 24/6, khu vực 3,6 ha rừng thông và keo trên địa bàn phường Hải Bình bất ngờ bùng phát trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ngay sau đó, lực lượng chữa cháy đã được triển khai.

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