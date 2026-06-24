16 năm tù cho nữ giám đốc lừa bán tour giá rẻ cho hàng trăm người

Chiều 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Bích (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Bắc Á và Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch Hanoi Travel) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, Bích thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Bắc Á (Công ty Bắc Á) và Công ty cổ phần thương mại du lịch Hanoi Travel (Công ty Hanoi Travel). Các công ty này chưa được Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên, từ năm 2020-2023, để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi du lịch, Bích đưa ra thông tin gian dối với nhiều cá nhân rằng Công ty Bắc Á đã tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế cho nhiều người nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc có một số người không đi du lịch được nên nhờ công ty bán lại tour cho người khác với mức giá giảm 50%.

Tin tưởng thông tin bị cáo đưa ra là thật nên người bị hại đã rủ thêm người thân, bạn bè lập đoàn du lịch, cử người làm trưởng đoàn, thỏa thuận đặt tour du lịch với Bích.

Sau khi các bị hại ký hợp đồng du lịch với Công ty Bắc Á hoặc Công ty Hanoi Travel, các bị hại giao tiền cho Bích nhưng Bích không tổ chức tour du lịch như thỏa thuận và chiếm đoạt luôn số tiền này.

Không liên lạc được với Bích, các bị hại đã làm đơn tố cáo Bích tới Cơ quan Công an.

Cơ quan tố tụng xác định, do Công ty Bắc Á bị dừng hoạt động từ năm 2020 và những người đặt tour du lịch với công ty này không đi du lịch được nên tháng 12/2022, Bích tiếp tục thành lập Công ty Hanoi Travel để nhận hoặc chuyển công ty tổ chức tour du lịch.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Ngọc Bích đã lừa đảo 311 người (thông qua 18 nhóm, đầu mối), chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng. Bích dùng phần lớn số tiền để chi tiêu cá nhân và mới chỉ trả được gần 230 triệu đồng cho các bị hại.

Trong số các bị hại, ông Nguyễn Công T (sinh năm 1955, ở Hà Nội) bị Bích đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Bắc Á tổ chức cho nhiều người đi du lịch Nhật Bản với giá 29 triệu đồng, thời gian 5 ngày 4 đêm.

Tuy nhiên, một số người không muốn đi nữa nên nhờ công ty của Bích bán lại suất đi du lịch cho người có nhu cầu và giá của chuyến đi được giảm còn một nửa.

Tin tưởng thông tin bị cáo đưa ra là thật, tháng 4/2022, ông T đã rủ thêm nhiều người cùng mua tour du lịch giảm giá. Theo đó, có tới hơn 30 người đã bỏ ra 578 triệu đồng để mua tour du lịch giảm giá này.

Sau khi nhận tiền của người bị hại, Bích đã không tổ chức được tour du lịch sang Nhật Bản, mà chiếm hưởng cá nhân, không trả lại tiền cho khách du lịch./.

Du lịch sắp vào mùa cao điểm: Nâng cao cảnh giác, tránh “bẫy lừa đảo” Người dân và du khách cũng được khuyến cáo tìm hiểu kỹ các thông tin về tour, combo du lịch, đặc biệt nâng cao cảnh giác trước những sản phẩm có giá rẻ hơn bình thường nhắm “đánh” vào lòng tham.

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