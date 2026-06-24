TP Hồ Chí Minh: Khởi tố đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép

Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố nhiều bị can là chủ cơ sở lưu trú, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia từ nước ngoài, còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước vì động cơ vụ lợi.

Các đối tượng này tìm thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.

Điển hình, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng Công an phát hiện 42 công dân Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (sinh năm 1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài dù biết các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp.

Ở vụ việc khác, ngày 8/6, kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 82 người nước ngoài lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.

Điều tra xác định Phạm Thanh Sơn (sinh năm 2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam, bố trí nơi ở nhưng không kiểm tra giấy tờ, không khai báo lưu trú theo quy định và vẫn cho lưu trú dù biết có trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cơ quan điều tra cũng xác định Trương Thị Bích Trâm (sinh năm 2004) nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép.

Để che giấu hành vi, Trâm thuê người khác đứng tên hợp đồng thuê nhà. Từ tháng 4 đến tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã thuê nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố; qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép khai nhận đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.”

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình điều tra các vụ án, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm người nước ngoài cư trú trái phép.

Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, trong đó có nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà./.

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá 3 ổ nhóm người nước ngoài đang lập trung tâm lừa đảo Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn Thành phố để chuẩn bị tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

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