Giả danh cán bộ cơ quan tố tụng để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Phan Văn Long (sinh năm 1969, trú tại phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Kịp (sinh năm 1986, trú tại phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ) 13 năm 6 tháng tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 17/2/2025, bà Phan Thị Hương S (sinh năm 1948, ở Hà Nội) nhận được điện thoại của một đối tượng nói tên là Hải, tự xưng là cán bộ Phòng xử lý hồ sơ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Hải thông báo có người đã dùng thông tin của bà S đăng ký số điện thoại có số đuôi …39 từ ngày 25/4/2024, hiện đang nợ cước hơn 2 triệu đồng. Người xưng là cán bộ của Tập đoàn Viettel nói sẽ giúp bà S kết nối với Công an thành phố Hà Nội để được hỗ trợ.

Sau đó đối tượng kết bạn Zalo với bà S và gọi video call để bà S gặp một người mặc trang phục cảnh sát. Đối tượng này thông báo, số điện thoại có số đuôi …39 đăng ký tên bà S liên quan tới việc lừa đảo Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, qua điện thoại, bà S được nói chuyện với một đối tượng khác tự nhận là lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, thông báo bà S liên quan đến chuyên án và hỏi bà S việc sử dụng tài khoản ngân hàng và số tiền trong tài khoản.

Sau khi được bà S cung cấp thông tin đang gửi tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tại ngân hàng, đối tượng này yêu cầu bà S phải rút hết tiền gửi, giao cho người của anh ta để xác minh nguồn tiền. Nếu hợp pháp, người này sẽ trả lại bà S sau. Lo sợ bị ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, bà S đồng ý giao 1 tỷ đồng cho các đối tượng.

Với cùng thủ đoạn trên, ngày 18/2/2025, nhóm tội phạm tự nhận tên là Trần Thị Vân, là cán bộ Tổng Công ty MobilFone, Ngô Hồng Sơn, là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự-Công an thành phố Hà Nội (cấp bậc Đại úy) và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thông báo cho ông Nguyễn Sinh T (sinh năm 1949, ở Hà Nội) về việc ông bị lấy thông tin cá nhân để mở tài khoản tại Ngân hàng Sacombank nhằm mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm tội phạm yêu cầu ông T phải viết đơn xin thanh tra tài sản và đơn xin tại ngoại tại địa phương để nộp kèm. Ông T lo sợ bị bắt nên đồng ý giao nộp 5,2 cây vàng tiết kiệm và viết 2 đơn theo yêu cầu của bọn chúng.

Về phía nhóm đối tượng lừa đảo, ngày 17/2/2025, Long, Kịp được cả nhóm phân công nhiệm vụ đi gặp bà S và ông T để nhận tiền. Chiều hôm đó, Long nhận 1 tỷ đồng của bà S, cho vào ba lô rồi bỏ đi. Sau khi nhận tiền của bị hại, các bị cáo đã chuyển cho đối tượng có tên Lê Huỳnh Như (sinh năm 1994, trú tại xã Thạch Xuân, thành phố Cần Thơ) và hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Chiều hôm sau, Long và Kịp tiếp tục nhận nhiệm vụ đến gặp ông T và nhận vàng của ông T. Tại điểm hẹn, ông T đã đưa cho các bị cáo 1 túi nilon bên trong có nhiều nhẫn vàng và 2 tờ đơn. Khi cả hai đang tìm chỗ bán vàng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng Lê Huỳnh Như đã bỏ trốn và bị Cơ quan Công an phát lệnh truy nã. Đối với những kẻ giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án đã gọi điện thoại để đe dọa, lừa đảo bà S và ông T, hai bị cáo Long và Kịp khai không quen, không biết nhân thân của những kẻ này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ, xử lý.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà S đã được trả lại 580 triệu đồng. Bà S yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 420 triệu đồng. Ông T cũng được trả lại 29 nhẫn vàng, 1 thỏi vàng và ông không có yêu cầu về bồi thường dân sự./.

Khởi tố hai đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng Làm nghề kinh doanh bất động sản, mua bán heo và kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch nhưng các đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng.