Khởi tố hai đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ngụ thôn Bắc Trung, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ đường Bàu Bàng, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Yến làm nghề mua bán bất động sản và mua bán lợn. Từ tháng 2/2025, Yến bắt đầu tạo dựng hình ảnh bản thân là cán bộ đang công tác tại một “Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.”

Trong quá trình quen biết và có quan hệ tình cảm với ông L., ngụ khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Yến thường xuyên mang quân phục Công an nhân dân về nhà ông L. để ở, đồng thời tạo dựng hình ảnh được lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khoe có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành.

Để tăng độ tin cậy, Yến còn sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh lãnh đạo Bộ Công an nhắn tin cho ông L., tiết lộ rằng Yến “có thân phận đặc biệt, công tác có tính bí mật,” qua đó, yêu cầu ông này giữ kín thông tin liên quan đến công việc của mình. Sau đó, Yến nhiều lần lấy lý do đi thực hiện “nhiệm vụ bí mật” để mượn tiền của ông L. làm kinh phí.

Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài. (Ảnh: Công an cung cấp/TTXVN phát)

Đến tháng 5/2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí. Mặc dù chỉ kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch, Chí cũng giới thiệu với những người xung quanh rằng bản thân đang công tác tại “Cục nghiệp vụ Bộ Công an,” tương tự như cách Yến đã thực hiện trước đó.

Đầu tháng 10/2025, tin tưởng Yến là cán bộ Công an, một người đang gặp khó khăn về tài chính đã nhờ Yến sử dụng các mối quan hệ để thương lượng với chủ nợ nhằm được giãn nợ và xóa nợ. Hai bên thỏa thuận nếu việc thương lượng thành công, Yến sẽ được nhận thù lao 3 tỷ đồng.

Nhận thấy số tiền lớn, Yến đồng ý và rủ Chí cùng tham gia thực hiện. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ 3 tỷ đồng, Yến và Chí không thực hiện được các nội dung đã hứa hẹn.

Khi bị yêu cầu giải thích, Yến tiếp tục tạo dựng các hình ảnh giả cho rằng, bản thân đang tham gia trực, làm nhiệm vụ tại các sự kiện quan trọng để kéo dài thời gian.

Nghi ngờ bị lừa đảo, đầu tháng 6/2026, nạn nhân trình báo vụ việc đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định trong số 3 tỷ đồng chiếm đoạt được, Yến đã chuyển cho Chí 280 triệu đồng, số tiền còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, các cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí cần liên hệ Cơ quan điều tra tại địa chỉ số 493 đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh hoặc qua số điện thoại 02723.989.200 để phối hợp giải quyết.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào các trường hợp tự xưng là cán bộ, chiến sỹ Công an hoặc người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước để hứa hẹn giải quyết công việc, từ đó, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

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