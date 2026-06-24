Hà Nội tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu tại khu công nghiệp Ninh Hiệp

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với mặt hàng thời trang giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ngày 24/6, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 8 đã phối hợp với Công an xã Phù Đổng (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng và phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ CX3-1, Khu công nghiệp Ninh Hiệp do ông Đinh Công Thắng, trú tại tỉnh Phú Thọ làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở đang bày bán, kinh doanh 2.575 sản phẩm quần áo nam các loại mang các dấu hiệu nhãn hiệu nổi tiếng như D&G, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike và Adidas. Qua kiểm tra ban đầu, toàn bộ số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo lực lượng chức năng, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết tại cơ sở là hơn 264 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Bên cạnh đó, cơ sở còn có dấu hiệu hoạt động kinh doanh khi chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong bối cảnh hoạt động thương mại ngày càng phát triển, các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là đối với các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Ông Dương Mạnh Hùng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang tập trung rà soát các địa bàn trọng điểm, các tuyến, điểm tập kết, kinh doanh hàng hóa có nguy cơ vi phạm cao.

“Việc xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu mà còn góp phần bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao tính minh bạch của thị trường và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,” ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền cơ sở và các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh về trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định./.



Hải quan liên tiếp phát hiện hàng quá cảnh gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị hải quan cửa khẩu kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, đáng chú ý là các vụ việc liên quan đến gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hoá.

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