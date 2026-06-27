Nghệ An: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026, bắt giữ 11 đối tượng

Ngày 27/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thông qua website www.hira88.com, bước đầu bắt giữ 11 đối tượng.

Chỉ trong 6 ngày (từ 11 đến 17/6), trùng với thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, số tiền giao dịch đánh bạc đã lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là Lê Văn Hoàng (sinh năm 1995), tạm trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Hoàng đã móc nối với các đối tượng ở nước ngoài, thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tài khoản tổng, Hoàng chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, hình thành hệ thống nhiều tầng, nhiều lớp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau quá trình theo dõi, từ ngày 17 đến 25/6/2026, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá.

Người dân phải nhận thức rõ hậu quả, tác hại của cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an gần nhất./.

Cần Thơ triệt xóa điểm tụ tập cá độ bóng đá, giao dịch gần 600 triệu đồng Công an phường Cái Răng (thành phố Cần Thơ) đã phát hiện, bắt quả tang 14 đối tượng tham gia cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 600 triệu đồng.